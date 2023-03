﻿Die Gammelbyer Wählergemeinschaft tritt doch zur Kommunalwahl an

Gammelby. Die Wählergemeinschaft Gammelby (GWG) hat nun ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. Noch vor einigen Wochen war nicht klar, ob sich genügend Engagierte finden, um am 14. Mai antreten zu können.

Mit folgenden Kandidatinnen und Kandidaten geht die GWG in Gammelby in die Kommunalwahl: Kelvin Stapelfeldt führt die Liste an, auf ihn folgen Tarik Stolz, Holger Weiß, Heike Stolz und Ulrike Ratzke sowie Martin Schätzke, Michael Kantz und Carsten Lüthje auf den weiteren Listenplätzen. Die Wählergemeinschaft konnte einige neue Mitglieder gewinnen. „Wir freuen uns über das große Interesse an unserer Wählergemeinschaft“, sagt die Vorsitzende Heike Stolz über den Zuwachs der Mitglieder.

Der 2. Vorsitzende und Spitzenkandidat Kelvin Stapelfeldt hofft „auf eine gute, fraktionsübergreifende Zusammenarbeit in der neuen Gemeindevertretung, damit wir in unserem Gammelby etwas bewegen können“.