﻿Altenholz sucht Wahlhelfer für Kommunalwahl – Verpflichtung möglich

Altenholz braucht Freiwillige für die Kommunalwahl. 96 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind in der Gemeinde nötig, nicht einmal halb so viele Ehrenamtliche haben sich bislang bereit erklärt. Wie die Verwaltung Einwohnerinnen und Einwohner verpflichten könnte.

Altenholz. Die Verwaltung in Altenholz steht kurz davor, Einwohnerinnen und Einwohner als Wahlhelfer zu verpflichten. Für die Kommunalwahl am 14. Mai benötigt die Gemeinde insgesamt 96 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für zwölf Wahllokale.

Bislang hätten sich 40 Personen freiwillig als Wahlhelferin oder Wahlhelfer gemeldet, erklärte die Verwaltung in der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung – 56 fehlten demnach noch. „Wir stehen kurz vor der Verpflichtung von Wahlhelfern“, hieß es aus dem Rathaus. „Wir wollen nicht verpflichten, wir hätten lieber Freiwillige.“

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und von 8 bis 18 Uhr am Wahltag die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl sicherstellen. Zu Beginn der Wahl und ab 18 Uhr zur Auszählung müssen alle Helfenden anwesend sein, in der Zeit dazwischen können sie sich abwechseln. Sie bekommen für ihr Engagement 50 Euro und Verpflegung am Wahltag. Über die Maßnahme, mit weiteren Anreizen Freiwillige für die Aufgabe zu gewinnen, habe die Gemeinde laut Bürgermeister Mike Buchau (CDU) bislang nicht nachgedacht.

Verpflichtung zum Wahlhelfer in Altenholz über Meldesystem möglich

Stand jetzt endet die Frist, sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer zu melden, am 2. April. Fehlen weiterhin Freiwillige, kann die Gemeinde über das Meldesystem per Zufallsprinzip Einwohnerinnen und Einwohner als Wahlhelfer verpflichten. Buchau erklärte auf Nachfrage, dass die Gemeinde noch einmal auf die Vereine und Verbände im Ort zugehen wolle, um für das Engagement am 14. Mai zu werben.

Die Gemeinde bittet Altenholzerinnen und Altenholzer, die sich als Wahlhelfer bei der Kommunalwahl engagieren wollen, deshalb noch einmal, sich bei Frau Fischer per E-Mail an m.fischer@altenholz.de oder unter Tel. 0431/3201 113 zu wenden. Auch für Fragen zur Aufgabe steht sie bereit.