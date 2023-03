﻿Kommunalwahl in Groß Wittensee: Neue Wählergemeinschaft gegründet

Von der Bürgerinitiative zur Kandidatur bei der Kommunalwahl: In Groß Wittensee hat sich die Wählergemeinschaft Bündnis Wittensee gegründet. Sie hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl im Mai nominiert.

Groß Wittensee. Eine neue Wählergemeinschaft tritt am 14. Mai erstmals zur Kommunalwahl an: Die Wählergemeinschaft Bündnis Wittensee. Sie geht aus der Bürgerinitiative Groß Wittensee hervor, die sich in der Vergangenheit kritisch zu großen Bauvorhaben in der Gemeinde positioniert hatte.