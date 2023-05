﻿Rendsburg: SPD verliert Losentscheid und gewinnt trotzdem einen Sitz

Rendsburg. Alle Blicke waren auf Janet Sönnichsen gerichtet, als sie am Mittwoch in eine graue Urne griff. Es ging um das Direktmandat für die Rendsburger Ratsversammlung im Wahlkreis zwei, der den Stadtteil Nobiskrug und Teile der Schleife umfasst. Matthais Bruhn von der SPD und Herwig Schröder von der CDU hatten jeweils 100 Stimmen erhalten. Der erfolgreiche Direktkandidat für den Wahlkreis musste also per Zufall entschieden werden.

Als Gemeindewahlleiterin war es Sönnichsens Aufgabe, den Gewinner auszulosen. Sie zog den Zettel mit Herwig Schröders Namen aus der Urne. Die CDU hat damit bei der Kommunalwahl 14 von 16 Direktmandaten gewonnen. Nur die Grünen Sara Schaal und Christian Scherpe konnten sich in ihren Wahlkreisen gegen die Bewerberinnen und Bewerber der CDU durchsetzen.

Rendsburg: SPD gewinnt trotz Lospech einen Sitz mehr in der Ratsversammlung

Die CDU gewinnt ein Direktmandat mehr – aber die SPD kann über die Liste ebenfalls einen Kandidaten mehr in die Ratsversammlung schicken. Der Grund dafür sind die Berechnungsformel der Sitze. Darüber wird ausgeglichen, dass die CDU mehr Direktmandate gewonnen hat als ihr laut dem Stimmenanteil von 28,2 Prozent zustehen.

Für die SPD zieht dadurch zusätzlich Marc-Olaf Begemann in die Ratsversammlung ein. Los-Verlierer Matthias Bruhn hat sich als SPD-Spitzenkandidat den Einzug über die Liste gesichert. Und noch eine kleine Änderung zum ursprünglichen Wahlergebnis wird es geben: Derya Duran von der SPD verzichtet auf ihren Sitz, stattdessen wird Daniel Hundt Mitglied der Ratsversammlung.

Herwig Schröder freut sich, als gewählter Vertreter in die Ratsversammlung gekommen zu sein. Er habe zuerst gar nicht damit gerechnet, in seinem Wahlkreis gegen den Spitzenkandidaten der SPD überhaupt eine Chance zu haben. Nach dem Ergebnis habe er aber auf das Losglück gehofft: „Wenn ich schon einmal so weit bin, dann wollte ich auch in die Ratsversammlung.“

„Respektables Ergebnis“ für die CDU bei der Kommunalwahl in Rendsburg

„Wir freuen uns, Herwig dabei zu haben“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzende Anja von Allwörden. Mit 14 Direktmandaten habe die Partei ein „respektables Ergebnis“ geholt. Derzeit laufen laut von Allwörden die Gespräche, ob die bisherige Zusammenarbeit mit den Grünen und der FDP fortgesetzt wird. Eine Mehrheit hat das Bündnis auch in der künftigen Ratsversammlung.

KN