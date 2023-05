﻿Kommunalwahl Rendsburg: Diese Kandidaten ziehen in die Ratsversammlung ein

Rendsburg. Wo soll die Rendsburger Ratsversammlung nun hinziehen? Darüber machten sich einige Anwesende bei der Ergebnispräsentation der Gemeindewahl am Sonntagabend im Rathaus Gedanken. Die Ratsversammlung wird nämlich deutlich wachsen: Von 31 auf wahrscheinlich 44 Personen. Die genaue Zahl hängt noch von einem Losentscheid ab.

Stadtpräsident und CDU-Spitzenkandidat Thomas Krabbes hatte schon Ideen für neue Sitzungskonzepte: Man könne auch mal in der Sparkasse oder in Sporthallen in anderen Stadtteilen tagen und damit die Bürgerinnen und Bürger mehr einbeziehen. Die neue Größe und Vielzahl als Parteien sieht er aber auch als Herausforderung für die politische Arbeit: „Das ganze Konstrukt beunruhigt mich“, sagte er.

Die Rendsburger Ratsversammlung wächst, weil mit AfD und Die Partei zwei neue Parteien vertreten sein werden. Außerdem holte die CDU 13 von 16 Direktmandaten. Weil sie damit mehr Direktmandate errungen hat, als ihr nach Stimmenanteil zustehen, wird der Anteil durch Ausgleichsmandate an die anderen Parteien angeglichen.

In einem Wahlkreis bleibt es aber noch spannend: Matthias Bruhn von der SPD und Herwig Schröder von der CDU holten im Wahlbezirk 2 jeweils 100 Stimmen. Zwischen ihnen muss nun das Los entscheiden.

AfD und die Partei erstmals in Ratsversammlung Rendsburg

Zwei neue Parteien werden künftig in Rendsburg in der Ratsversammlung vertreten sein: Zum ersten Mal trat die AfD in Rendsburg an und wird künftig mit fünf Personen in der Ratsversammlung vertreten sein. Durchschnittlich 12,7 Prozent der Menschen wählten die AfD. Im Wahlkreis 15 im Stadtteil Mastbrook fehlten der Partei sogar nur vier Stimmen, um stärkste Kraft zu werden. Die Satirepartei Die Partei holte in Rendsburg 2,1 Prozent und damit einen Sitz.

Die CDU bleibt mit 28,2 Prozent stärkste Kraft und hat künftig 13 Sitze in der Ratsversammlung. Für die SPD dagegen ist das Ergebnis eine herbe Niederlage: Im Vergleich zur Kommunalwahl 2018 holt sie 10,3 Prozentpunkte weniger und konnte nur 18 Prozent der Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen. „Ich denke, der Grund für unser Debakel heute ist, dass wir an den SSW verloren haben“, analysierte SPD-Spitzenkandidat Matthias Bruhn am Sonntagabend. „Am meisten schockt mich aber das Ergebnis der AfD“, ergänzte er. Leicht verloren haben bei der Kommunalwahl in Rendsburg auch die FDP mit künftig drei Sitzen und die Linke mit einem Sitz.

Sara Schaal von den Grünen will mehr Angebote für junge Leute

Jubel gab es hingegen, als das Ergebnis des Wahlkreises 8 verkündet wurde: Grünen-Spitzenkandidatin Sara Schaal hat ihren Wahlkreis gewonnen. „Ich habe unendlich viel in den Wahlkampf investiert“, sagte sie. Dass sie direkt gewählt wurde, zeige ihr, dass die Leute sie und ihr Anliegen wirklich unterstützten. Die 22-Jährige will Rendsburg wieder attraktiver für junge Leute machen. „Man muss Angebote schaffen, damit die Leute wieder zurückkommen“, sagte sie. Die Grünen entsenden sieben Personen in die Ratsversammlung.

Ebenfalls sieben Ratsmitglieder vertreten künftig in Rendsburg den SSW – bisher waren es nur zwei. „Das ist großartig“, sagte Bernhard Ravens. Gestern hätten er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter noch nicht mit so einem Erfolg gerechnet. Eine „Krokodilsträne“ sei das starke Abschneiden der AfD, aber auch daraus zieht Ravens etwas Positives: „Selbst in den Wahlbezirken, in denen die AfD stark ist, haben die Leute auf uns gesetzt.“