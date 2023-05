ÖPNV, Infrastruktur und Möglichkeiten zur Unterstützung: Die regionalen Unternehmen hatten gleich eine ganze Reihe von Fragen an die sechs Spitzenkandidaten, die am kommenden Sonntag zur Kreiswahl antreten. Einfache Antworten gab es jedoch nicht.

Rendsburg. Traditionell wollen die Unternehmer der Region noch einmal mit den Spitzenkandidaten der Kreiswahl sprechen, bevor am Sonntag rund 230 000 Wahlberechtigte aufgerufen sind, ihre Stimmen abzugeben. Und so kamen auch diesmal alle sechs Vertreterinnen und Vertreter der bisherigen Kreistagsfraktionen (Linke und AfD waren nicht dabei) auf Einladung des Unternehmensverbandes Mittelholstein (UV) am Dienstagabend ins Hotel Conventgarten in Rendsburg.