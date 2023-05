﻿Altenholz: AWG setzt auf sechs Männer und sechs Frauen

Altenholz. Die Altenholzer Wählergemeinschaft tritt bei der Kommunalwahl Schleswig-Holstein mit sechs Frauen und sechs Männern an – obwohl es in der AWG keine Quote gibt. Nach Angaben von Fraktionschef Jörgen Danielsen, der erneut kandidiert, vollzog die AWG auch einen Generationswechsel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Mitglieder, die teils über 40 Jahre in der Gemeindevertretung aktiv waren, ziehen sich zurück. Dafür sei es gelungen, neue Altenholzer und Altenholerinnen zu gewinnen, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. „Mit ihnen haben wir Expertise und Fachwissen für alle Belange der Gemeinde“, ist Danielsen überzeugt. Als Kandidaten in den Wahlkreisen treten an: Stefan Bahr, Elif Thoms, Carsten Thoms, Judith Suhr-Gau, Richard Hoene, Janin Poppe, Stefan Lacher, Gudrun Danielsen, Beeke Hinrichsen, Jörgen Danielsen, Jesko Ulrichs und Lena Oldenburg.

Vier Schwerpunkte für Altenholz

Vier Themen seien der AWG besonders wichtig. Zum einen ein Fahrradkonzept – es gebe kaum echte Fahrradwege in Altenholz. Zudem gehe es um ein Konzept für eine energieautarke Gemeinde, ohne die Bürger übermäßig zu belasten. Auch Bildung steht im Fokus: Die Schulen müssen saniert, die Kitas ausgebaut werden. Vierter Schwerpunkt sei die Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten – ein Spagat zwischen Erweiterung und Erhalt der Umwelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem arbeite die AWG an einer Alternative für Straßenausbaubeiträge. Die AWG möchte zudem die Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise verringern. Der aktuelle Wildwuchs führe zu einer Arbeitsüberlastung, ohne bessere Ergebnisse zu liefern.