Er würde weitermachen: Strandes Bürgermeister Holger Klink ist Spitzenkandidat der CDU in Strande und tritt bei der Kommunalwahl somit wieder für das Bürgermeisteramt an. Auch insgesamt will die CDU auf langjährige Erfahrung setzen.

Johanna Lehn WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket