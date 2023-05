Mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Jensen will sich die WdGT in Tüttendorf für mehr Klimaneutralität einsetzen. Dazu hat sie zur Kommunalwahl ein sechs Personen starkes Team aufgestellt.

Tüttendorf. Mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Jansen (53) tritt die Wahlgemeinschaft der Gemeinde Tüttendorf (WdGT) zur Kommunalwahl 2023 an. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung Tüttendorfs zur klimaneutralen Gemeinde. Erreichen will sie das mit Energieeinsparungen sowohl in den öffentlichen Liegenschaften als auch in Privathaushalten. Um Potenziale zu definieren, wolle man mit der Klimaschutzagentur vom Kreis zusammenarbeiten.