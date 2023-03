﻿SPD Holtsee: Jens-Peter Frank will Bürgermeister bleiben

Team aus erfahrenen Politikern und Neulingen tritt für die SPD in Holtsee an. Das steht in ihrem Wahlprogramm.

Holtsee. Jens-Peter Frank will Bürgermeister von Holtsee bleiben. Zur Kommunalwahl am 14. Mai tritt er erneut als Spitzenkandidat der SPD an. Auf Platz zwei folgt Anike Meyer.

Die SPD will sich nach der Wahl vor allem um den Ausbau der Ganztagsbetreuung an der Grundschule einsetzen. Auch das Zusammenleben im Dorf wollen die Sozialdemokraten in den Mittelpunkt stellen und in Holtsee ein Jugendzentrum einrichten. „Für Jugendliche muss vor allem auch in Zusammenarbeit mit Eltern in unserer Gemeinde mehr getan werden“, so Frank. Dafür wolle man prüfen lassen, ob das jetzige Feuerwehrgebäude als Jugendzentrum geeignet sein könnte.

Dafür setzt die SPD Holtsee auf eine Mischung aus erfahrenen Lokalpolitikern und politischen Neulingen. In der künftigen SPD-Fraktion sollen mehrheitlich Frauen sitzen.

Weitere Direktkandidaten der SPD sind Helga Frank, Karen Störtebecker, Imke Meyer, Carsten Ballach, Hartmut Trimpler. Auf der Liste folgen außerdem Ingrid Wood, Michael Möller, Hubertus Fiedler und Rolf Ohlsen.