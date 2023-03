﻿Tüttendorf: Thomas Thee (CDU) will Bürgermeister bleiben

Thomas Thee ist Spitzenkandidat der CDU in Tüttendorf. Bei der Kommunalwahl am 14. Mai kandidiert der amtierende Bürgermeister für seine erste volle Amtszeit. Wofür die CDU sich in der Gemeinde einsetzen will.

