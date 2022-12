Der Kreis Rendsburg-Eckernförde schließt sich ab dem 1. Januar dem landesweiten IT-Zweckverband „Kommunit“ an. Am Dienstag wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag im Kreishaus in Rendsburg unterzeichnet.

