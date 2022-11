﻿Wie in Gettorf Mitsingen vor Weihnachten Gutes bewirkt

Mitsingkonzerte sind überall der Renner. In Gettorf gibt es am Dienstag, 13. Dezember, einen großen Mitsingabend – nur mit Weihnachtsliedern. Die Künstlerin Julilea alias Julia Böttcher singt vor.

Gettorf. Es wird vielstimmig laut und fröhlich am Dienstag, 13. Dezember, im Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) Gettorf. Um 18.30 Uhr startet das weihnachtliche Mitsingkonzert. Auf der Bühne singt eine professionelle Künstlerin vor: Julilea, mit bürgerlichem Namen Julia Böttcher. Einlass zum einstündigen Konzert, bei dem ausschließlich Weihnachtslieder erklingen sollen, ist um 18 Uhr.

„Wir hoffen statt eines Eintrittsgelds auf Spenden zugunsten der Tafel Eckernförde, die auch in Gettorf Menschen mit Lebensmitteln versorgt“, sagt Organisatorin Katrin Sondermeier. Sie gehört dem Bündnis für Familie in Gettorf an und ist ehrenamtlich im Generationencafé des parteiunabhängigen Bündnisses tätig. Von der Spendensumme des Konzertpublikums wird das Bündnis für Familien Einkaufsgutscheine beim Einzelhandel in Gettorf besorgen und sie der Tafel übergeben.

Bündnis für Familie Gettorf wird von VHS und Kulturverein unterstützt

Sondermeier hatte die Idee zum Mitsingkonzert. Über ihre Kontakte fragte sie bei Julia Böttcher an, ob sie den vorweihnachtlichen Abend gestalten könne. „Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat“, sagt die Initiatorin. „Ich habe Julilea bei einer Veranstaltung gehört und fand sie klasse.“

Die Volkshochschule Gettorf und der Verein Wohlder Kultur beteiligen sich an dem Abend organisatorisch und technisch. „Mitglieder im Wohlder Kulturverein kennen sich super mit Konzerten und mit der Veranstaltungstechnik aus“, sagt Sondermeier. Auch die VHS baue mit auf und nehme Anmeldungen entgegen: „Ich bin dankbar, dass wir diese Unterstützung bekommen und alle gemeinsam für Freude und für die gute Sache an einem Strang ziehen“, betont Sondermeier.

Konzert mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen ist in Gettorf gratis

Anmeldungen bei kostenlosem Eintritt sind deshalb erwünscht, „damit wir einschätzen können, welchen Platz wir im Kubiz brauchen und wie viele Stühle wir aufstellen müssen“, ergänzt Sondermeier. Anmelden kann man sich ab sofort (Tel. 04346/602925, E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de, WhatsApp 0176/45657924). Wer sich spontan entscheidet, darf auch mitsingen am 13. Dezember um 18.30 Uhr im Kubiz in der Süderstraße.

Künstlerin Julilea bekommt eine Gage, die nicht vom Publikum, sondern vom Bündnis für Familie bezahlt wird. Zudem muss die Gema-Abgabe gezahlt werden. Sondermeier: „Wir sammeln beim Generationencafé, bei dem es gratis Kaffee und selbstgebackenen Kuchen gibt, immer eine Spende. Diesen Betrag dürfen wir auch nutzen, um das Event für alle möglich zu machen.“

Sängerin Julilea trat im Norden häufiger mit einer kleinen Band unter dem Titel „Seemannstochter“ auf. Unter anderem gastierte sie in der Musik-Location Spieker. Die Singer/Songwriterin mit Wurzeln in Nordfriesland textet und komponiert selbst. Ihre Songs sind auf Deutsch.