﻿Kran-Abbau: Rendsburger Straße muss ein zweites Mal gesperrt werden

Schleswig-Holstein Festival Orchestra

Das Schleswig-Holstein Festival Orchestra hat seine Proben in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf nahe der Nordart aufgenommen. Am Pult der ersten Probenphase steht eine junge deutsche Dirigentin, die jüngst bei den New Yorker Philharmonikern debütierte: Ruth Reinhardt.