﻿Kreis Rendsburg-Eckernförde bekräftigt Position im Müll-Streit

Ein Radlader schiebt frisch angelieferten Müll auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft AWR in Borgstedt zusammen. Abfall aus Plön wird dort nicht mehr behandelt. (Archiv)

Rendsburg. Der Kreis Plön und der Kreis Rendsburg-Eckernförde streiten sich vor dem schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht um rund 1,8 Millionen Euro. Dabei geht es um die Abfallentsorgung, die die kreiseigene Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) ab 2001 für die Gemeinden im Kreis Plön sowie die Stadt Neumünster übernommen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Kreis Rendsburg-Eckernförde den Streit ums Geld lange Zeit hinter verschlossenen Türen behandelt und am 7. Juli Klage auf Zahlung der Millionensumme eingereicht hatte, war der Kreis Plön in der vergangenen Woche mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen. Im Rendsburger Kreishaus stieß das jetzt auf deutliche Kritik.

Streit um Müllabfuhr landet vor Gericht

„Wir hatten das Thema bisher nichtöffentlich behandelt, weil dabei auch Geschäftsdaten der AWR berührt werden“, sagte Reimer Tank (CDU), Chef des Umwelt- und Bauausschusses, am Donnerstag. Da der Kreis Plön die Sache nun öffentlich gemacht habe, könne man nun auch in Rendsburg offensiv mit dem Thema umgehen, so Tank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders scharf ging Hans-Jörg Lüth (SPD) die Kollegen im Kreis Plön an. „Was Plön da gemacht hat, ist nicht in Ordnung.“ Aus den damals getroffenen Vereinbarungen ergäben sich Rechte und Pflichten, wies Lüth die Darstellung des Nachbarkreises zurück. „Seit Jahren haben wir alles versucht, um mit Plön zu sprechen, und wir denken, wir sind im Recht.“

Was sollen die Bürger denken?

15 Jahre lang sei der Nachbarkreis froh gewesen, Entsorgungssicherheit über die AWR zu haben. „Verträge müssen erfüllt werden“, so Lüth. „Wenn sich schon die Kreise nicht an Verträge halten, was sollen denn erst die Bürger denken?“

Im Kern beruft sich der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seiner Forderung darauf, dass das Geld nicht ausschließlich für die eigentliche Entsorgung hätte gezahlt werden müssen, sondern auch als Ausgleich für Mehrkosten und andere Nachteile der Zusammenarbeit.

Das Vertragswerk aus dem Jahr 2001 sei sehr komplex und es gehe zum Beispiel nicht nur um direkte Zahlungen für die Müllentsorgung, sondern auch um Kompensation für entgangene Gewinne, erklärte Lüth. Dies sei unter anderem der Fall gewesen, weil der Wertschöpfung in der Müllverbrennungsanlage in Neumünster stattgefunden hat und nicht auf dem Gelände der AWR in Borgstedtfelde.

Ausgleich für geringe Auslastung gefordert

Das sehen auch die Rechtsanwälte der Kieler Kanzlei „Weissleder Ewer“ so. Sie vertreten den Kreis Rendsburg-Eckernförde und zählen in der Klageschrift auf, wofür der Kreis Plön neben der eigentlichen Entsorgung hätte zahlen müssen. Dazu zählten die Transportkosten zur Müllverbrennung nach Neumünster, die Verwaltungskosten sowie ein „Ausgleich für die geringe Auslastung des Abfallwirtschaftszentrums Borgstedt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dies kritisiert der Kreis Plön: „Durch die Verlagerung des Behandlungsstandortes für eine Restabfallbehandlung, von Borgstedtfelde nach Neumünster erhält der Kreis Rendsburg-Eckernförde Ausgleichszahlungen für die nicht durch den Kreis Plön genutzte Infrastruktur. Vielmehr findet diese Struktur sogar zugunsten eines anderen Zwecks Verwendung.“

Wie sich das AWR-Gelände in Borgstedtfeld entwickelt habe und dass dieses mittlerweile anderweitig genutzt und vermarktet werde, „hat mit Plön nichts zu tun“, sagte Lüth. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde könne nicht „für das Glück des Tüchtigen“ belangt werden.

Lesen Sie auch

Ab Januar 2020 hatte der Kreis Plön laut Klageschrift nicht mehr gezahlt. „Er zahlte die Abschläge für die Monate Januar bis Juli 2020 für die Entsorgung von Sperr- und Restmüll in Höhe von 215.000 Euro pro Monat nicht“, schreiben die Anwälte. „In denselben Monaten zahlte er auch die Abschläge gemäß der Ergänzungsvereinbarung betreffend Papier, Pappen und Kartonagen in Höhe von 13.000 Euro pro Monat nicht. Für die sieben Monate ergaben sich somit offene Forderungen in einer Gesamthöhe von 1.596.000 Euro.“ Hinzu kämen weitere rund 150.000 Euro Ausgleichszahlungen für die Papierentsorgung im vergangenen Jahr. Diese wurde allerdings schon 2009 eingestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch im Januar dieses Jahres hatten beide Seiten versucht, eine Einigung zu erzielen und ergebnislos im Rendsburger Kreishaus verhandelt. Reimer Tank dazu: „Die Forderungen sind absolut gerechtfertigt.“ Nun werde man sich auf den Prozess konzentrieren.