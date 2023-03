﻿Trotz steigender Passagierzahlen: Kreis setzt Linien auf die Streichliste

Der Fahrplan des ÖPNV im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird angepasst. Vor allem am Wochenende und in den Abendstunden sind viele Busse noch ohne Passagiere unterwegs.

Rendsburg. Noch nie in der jüngeren Geschichte des Kreises Rendsburg-Eckernförde nutzten so viele Menschen die Busse des ÖPNV wie im vergangenen Jahr. Von Januar bis Dezember zählten die größtenteils in den Bussen installierten Sensoren rund 4,55 Millionen Passagiere. Zum Vergleich: Im letzten Vor-Corona-Jahr wurden noch 3,9 Millionen Fahrgäste gezählt. Die Steigerung lässt sich zwar auch mit dem 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer erklären, aber nicht nur.

Mehr Pendler mit dem Bus unterwegs

Die Zahlen, die vom zuständigen Fachbereichsleiter Martin Kruse am Montagabend im Kreistag vorgestellt wurden, zeigen aber auch zwei Jahre nach Einführung des bundesweit beachteten Integralen Taktfahrplans: „Einige Linien in den Randbereichen, an Wochenenden und abends werden kaum nachgefragt“, bestätigt Kruse. Deswegen will der Kreis nun gegensteuern und hat einige Linien auf die Streichliste gesetzt. „Für Linien mit nur zwei oder weniger Fahrgästen sehen wir auf Dauer kein Potenzial. Das sind Streichkandidaten. Sie gehören nicht zur Daseinsvorsorge, sondern betreffen den Freizeitverkehr.“

Ersatz durch On-Demand-Verkehr

Geplant ist jetzt, rund 190 000 Fahrplankilometer – an Wochenenden sowie früh morgens und spät abends – zu streichen. Das spare etwa 430 000 Euro pro Jahr. Hinzu kommen weitere 200 000 Fahrplankilometer – unter anderem auf den Linien 712 und 713 im Bereich Schwansen, die zum Jahresende durch einen Rufbus-Verkehr (On-Demand) ersetzt werden sollen. Dies spare dem Kreishaushalt weitere rund 460 000 Euro im Jahr.

Welche Strecken über Schwansen hinaus konkret abspecken sollen, werde derzeit noch von der Fachgruppe Mobilität erarbeitet und der Politik in den nächsten Monaten vorgelegt. Denn: Darüber wolle der Kreis erst noch mit den Ämtern und Gemeinden sprechen, kündigt Kruse an. Der Fahrplan könne dann zum Fahrplanwechsel im Sommer oder im Dezember angeglichen werden.

Martin Kruse, Fachbereichsleiter des Kreises, kündigt im Kreistag Rendsburg-Eckernförde an, einzelne Buslinien auf dem Land auszudünnen. © Quelle: Paul Wagner

Neben der Region um die Schlei, wo mit fast 40 Millionen Euro an Fördermitteln ein modernes ÖPNV-System eingerichtet werden soll, läuft auch das Sammeltaxi-Projekt Remo im Wirtschaftsraum Rendsburg seit seinem Start vor rund anderthalb Jahren immer erfolgreicher. Aber: Beide Projekte werden mit Millionensummen von Land und Bund gefördert. „On-Demand ist nicht gratis“, sagte Kruse und forderte von den Verantwortlichen in Kiel und Berlin, längerfristige Entscheidungen zugunsten neuer Mobilitätskonzepte auf dem Land zu treffen.

Fahrer und Diesel: Mehr Geld für den ÖPNV

„Wir müssen im Land zu einer institutionalisierten Förderung dieser zukunftsweisenden ÖPNV-Konzepte kommen. Der Kreis alleine wird das nicht hinbekommen“, sagt Kruse und verweist darauf, dass sich die Ausgaben von Städten und Kreisen im Land für den Nahverkehr seit 2019 von 34 auf 134 Millionen Euro erhöht hätten. Vor allem im vergangenen Jahr hätten steigende Personalkosten und die Kosten für Treibstoff die Kassen der Kommunen stark belastet.

Dass die Zukunft vor allem im On-Demand-Verkehr liegt, zeigt das Beispiel Neumünster. Dort hatten die Stadtwerke im vergangenen Sommer die großen Linienbusse im Stadt- und Umlandverkehr an Sonntagen gestrichen und durch Ruf-Taxen mit weniger Fixkosten ersetzt. Prompt nutzten deutlich mehr Fahrgäste den ÖPNV.