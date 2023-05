﻿Kreis-SPD weist Schelte der CDU am Kommunalwahlkampf zurück

Rendsburg. Die SPD im Kreis Rendsburg-Eckernförde weist die Kritik der CDU an ihren Positionen zur Imland-Privatisierung im Wahlkampf zurück. Kurz nach der Wahl hatte der CDU-Kreisvorsitzende Johann Wadephul den Sozialdemokraten vorgeworfen, mit populistischen Argumenten und ohne Blick auf die finanziellen Auswirkungen um Stimmen gekämpft zu haben. Dies hat sehr wahrscheinlich zum Verlust der CDU-Ratsmehrheit in Eckernförde geführt.

SPD weist Kritik der CDU zurück

Jetzt kontert seine Kollegin von der SPD: Christiane Buhl, SPD-Kreisvorsitzende, teilt am Mittwoch schriftlich mit: „Man könnte fast anfangen, an Wunder zu glauben: Plötzlich tauchen kurz nach Abstimmungen und Wahlen Informationen auf, die für Entscheidungen wichtig gewesen wären. Erst beim Verkauf der Imland-Kliniken, als sich die Finanzlage des Kreises schlagartig über Nacht verbesserte. Und jetzt verhängt die Finanzministerin der schwarz-grünen Landesregierung zwei Tage nach der Kommunalwahl ohne jede Vorwarnung eine Haushaltssperre. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.“

Angst vor Privatisierung

Ausgerechnet die CDU erkläre den Erfolg der SPD in Eckernförde und ihr eigenes Scheitern mit einem populistischen Wahlkampf in Sachen Imland-Klinik, empört sich Christiane Buhl. „Ich erinnere gern an dieser Stelle an die Massen blauer Plakate zum Bürgerentscheid, mit denen die CDU den gesamten Kreis geflutet hatte und die den Menschen Angst vor einer Privatisierung machen sollten.“ Diese sei schließlich durch die Union mit ihrem Abstimmungsverhalten im Kreistag im Nachgang herbeigeführt worden.

Auch, dass Wadephul im Rahmen eines CDU-Kreisparteitages am Tag nach der Wahl angezweifelt hatte, dass der Eckernförder SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix sowohl seien Verpflichtungen in Berlin als auch seiner neuen Verantwortung mit einem kommunalen Mandat in der Ratsversammlung in Eckernförde nachkommen kann, stößt den Genossen offenbar sauer auf.

„In den Augen der CDU scheint es also vollkommen in Ordnung zu sein, lukrative berufliche Tätigkeiten neben einem hauptamtlichen Landtags- oder Bundestagsmandat auszuüben, die eben einiges an Einkünften bringen. Der Dienst an der Demokratie in einem ehrenamtlichen Parlament soll aber ein Problem sein?“, fragt Christiane Buhl. Die CDU wisse selbst, dass auch Unionsabgeordnete ehrenamtlich Kommunalmandate ausübten, so die SPD-Kreisvorsitzende.

