﻿Hilfe für Tscherniwzi: Einladung an den Kreis in die Ukraine

Der Verwaltungschef des Kreises Tscherniwzi hat eine Einladung an Rendsburg-Eckernförde in die Ukraine ausgesprochen. Der Kreistag beschloss, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Und so könnte es weitergehen.

Dmytro Kosarijschuk, Verwaltungsleiter des ukrainischen Kreises Tscherniwzi, war zur Kreistagssitzung per Video zugeschaltet, um über die Lage in seiner Heimat zu berichten.

Eckernförde. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will eine Region in der Ukraine unterstützen. Einstimmig beschloss der Kreistag am Montagabend, mit dem Kreis Tscherniwzi die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Am Ende könnte eine Partnerschaft stehen mit dem Ziel, Tscherniwzi auf dem Weg der Annäherung der Ukraine an Europa und die Europäische Union zu begleiten.

Per Video-Livestream war zum Tagesordnungspunkt der Verwaltungsleiter des Kreises Tscherniwzi zugeschaltet. Dmytro Kosarijschuk berichtete mithilfe einer Dolmetscherin über die Lage in der Ukraine nach dem russischen Angriff. Zwar liegt die Region Tscherniwzi nicht im Kriegsgebiet, doch sei sie indirekt Opfer der Beschüsse auf kritische Infrastrukturen und Wohnhäuser. 63.000 Vertriebene aus anderen Bereichen des Landes haben bislang Zuflucht im Kreis gesucht, der an der Grenze zu Rumänien liegt.

Mangel an vielen Versorgungsgütern in Tscherniwzi in der Ukraine

Es fehle an Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten und Elektro-Generatoren, sagte Kosarijschuk. Stundenweisen werde der Strom abgeschaltet. 54 Unternehmen aus Kriegsgebieten sind nach Tscherniwzi umgesiedelt, verbunden mit der Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft nach Kriegsende. Unterdessen steigt die Zahl der Flüchtlinge. 17 Gebäude wurden für 1,8 Millionen Euro ausgebaut, um Platz für 610 Personen zu schaffen. Es mangele an Betten, Matratzen, Bettwäsche, so der ukrainische Verwaltungsleiter.

Er bat darum, beim Kauf von Ausstattung, Lebensmitteln und bei Reparaturen zu helfen. „Wir haben immer auf die Unterstützung von Deutschland gezählt.“ Gleichzeitig lud Kosarijschuk Vertreter des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu einem Besuch in die Ukraine ein. Der Kreis Tscherniwzi beherbergt viele kleine und mittelständische Unternehmen, umfasst ein Gebiet von 4216 Quadratkilometern mit sechs Städten, 26 Landgemeinden und zählt 655.000 Einwohner.

Kreis Rendsburg-Eckernförde will unterstützen

Die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde hatte laut Landrat Rolf-Oliver Schwemer seit März überlegt, ein solidarisches Zeichen der Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung zu setzen. So entstand die Idee, eine Partnerschaft anzustreben. Als konkret wirkende Hilfe wird zunächst die Beschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen – ein Löschfahrzeug und ein Rüstfahrzeug – vorangetrieben. Der Förderantrag sei bewilligt, sagte Schwemer.

Die dringend benötigten Fahrzeuge sollen an der polnischen Grenze übergeben werden und sind für den Zivilschutz der Bevölkerung gedacht. Weitere Projekte seien in Vorbereitung, berichtete der Landrat. So sei auch eine Kooperation von Schulen aus Rendsburg-Eckernförde und dem ukrainischen Kreis geplant. Hier gehe es um Völkerverständigung und Austausch. Im Laufe des Jahres 2023 soll geprüft werden, ob die Zusammenarbeit in eine feste Partnerschaft beider Kreise münden kann.

„Das Schicksal der Ukraine bedarf unserer Solidarität“, bekräftigte der Hauptausschuss-Vorsitzende Thorsten Schulz (CDU). In der vorbereitenden Debatte in seinem Gremium hatten die Kreispolitiker für eine Kooperation mit Tscherniwzi bereits Grünes Licht gegeben. Hier könne der Kreis einen wichtigen Beitrag leisten, sagt er.