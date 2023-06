﻿10 000 Eckernförder müssen am Sonntag noch einmal an die Wahlurne

Eckernförde. Die Kommunalwahl ist für knapp 10 000 Eckernförder noch nicht zu Ende. Kommenden Sonntag, 11. Juni, werden die Stimmberechtigten in dem Kreiswahlkreis 22, Eckernförde-Nord, noch einmal an die Wahlurne gerufen. Hier muss die Kreiswahl nachgeholt werden. Das Gemeindewahlergebnis für die Eckernförder Ratsversammlung ist davon nicht berührt.

Warum ist eine Nachwahl notwendig?

Der Grund für die Nachwahl: Ein Kandidat der Partei „Die Basis“, der im Wahlkreis Eckernförde-Nord antrat, ist verstorben. Gleichzeitig waren die Stimmzettel mit seinem Namen schon gedruckt, die Briefwahl war schon angelaufen. Deshalb muss die Kreistagswahl im Eckernförder Norden am kommenden Sonntag nachgeholt werden.

Wer kann wo seine Stimme abgeben?

Betroffen sind die Wahlbezirke 001 bis 007. Die Nachwahl findet in den bekannten Räumen der Wahlbezirke statt. Nach Angaben der Stadt Eckernförde sind das in diesem Fall das Berufsbildungszentrum, die Fritz-Reuter-Schule, die Gudewerdt-Gemeinschaftsschule und die Bürgerbegegnungsstätte.

Was ist, wenn die Wahlbenachrichtigung fehlt?

Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Kommunalwahl am 14. Mai den Wählenden zurückgegeben worden – um sie für die Nachwahl aufzuheben. Wahlberechtigte, die nicht mehr im Besitz einer Wahlbenachrichtigung sind, können in ihrem Wahllokal auch mit dem Vorzeigen des Personalausweises oder Reisepasses wählen.

Ist eine Briefwahl noch möglich?

Wer am Wahltag absehbar nicht da oder verhindert ist, kann auch bei der Nachwahl die Briefwahl nutzen. Dies ist noch bis einschließlich Freitag, 9. Juni, 12 Uhr, im Briefwahlbüro in der Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt 3 möglich. Briefwahlunterlagen können dort persönlich, elektronisch per E-Mail oder online beantragt werden. In der Bürgerbegegnungsstätte besteht zudem Gelegenheit, bis Freitag, 12 Uhr, die Briefwahl-Stimme direkt vor Ort abzugeben.

Wann haben die Wahllokale geöffnet?

Am Sonntag, 11. Juni, sind die Wahllokale 001 bis 007 im Norden der Stadt jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die wahlberechtigten Eckernförde in den Wahlbezirken 008 bis 014 im Stadt-Süden hatten dagegen schon am regulären Kommunalwahl-Termin, 14. Mai, gemeinsam mit der Gemeindewahl ihre Stimme für den Kreistag abgegeben. Jeder Wahlberechtigte hat diesmal nur eine Stimme auf dem roten Wahlzettelzettel.

Wie wurde bislang gewählt?

Bei den vergangenen Kreistagswahlen gewann die CDU mit 36,9 Prozent und leichten Verlusten. Die SPD folgte mit 18,3 Prozent, die Grünen mit 16,1 und der SSW mit 9 Prozent. Die FDP erreichte 5,6 Prozent und die AfD 7,5 Prozent. Anders sah das bisherige Ergebnis in Eckernförde aus. Im Wahlkreis Süd lag die SPD mit 25,4 Prozent knapp vor der CDU, die mit 24,9 Prozent starke Verluste hinnehmen musste. Der SSW trumpfte mit 13,1 Prozent auf.

Kann sich durch die Nachwahl noch etwas ändern?

Wie in Eckernförde-Süd wird voraussichtlich auch in Eckernförde-Nord die Diskussion um die Imland-Klinik eine wichtige Rolle bei der Kreistagswahl spielen. In Süd gewann mit Dieter Skowron der einzige SPD-Kandidat einen Wahlkreis direkt. Bei einem Verhältnis von knapp 220 000 Wahlberechtigten kreisweit und den fast 10 000 Stimmberechtigten, die jetzt in Eckernförde-Nord zur Wahl aufgerufen sind, dürften sich allerdings keine gravierenden Veränderungen ergeben.

