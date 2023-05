Die Union ist klarer Sieger bei der Wahl zum neuen Kreistag Rendsburg-Eckernförde. Die Christdemokraten holten bei der Kommunalwahl am Sonntag rund 37 Prozent der Stimmen. Deutlich zulegen konnte neben der AfD auch der SSW. Er wird viertstärkste Kraft.

Rendsburg. Erneut hat die CDU ihre Position als stärkste Kraft im Kreistag Rendsburg-Eckernförde verteidigt. Bei der Kommunalwahl am Sonntag erreichten die Christdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Sabine Mues knapp 37 Prozent der Stimmen, haben im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2018 jedoch rund drei Prozent verloren. „Ich bin dankbar und froh, dass die Kommunalwahl so für uns ausgegangen ist“, sagte Sabine Mues, die das Ergebnis der Union am Abend in ihrer Gemeinde Noer feierte. Neben dem Dank an ihre Wählerinnen und Wähler richtete Mues auch Glückwünsche an den eigentlichen Sieger des Abends: den SSW.