﻿Kreiswahl Rendsburg-Eckernförde: Endergebnis erst in vier Wochen

Rendsburg. Mit 62 gewählten Vertreterinnen und Vertretern zählt der Kreistag Rendsburg-Eckernförde derzeit so viele Mitglieder wie noch nie seit der Fusion der beiden Altkreise im Jahr 1970. Schon jetzt ist klar: Egal, wie die Kreiswahl am kommenden Sonntag ausgeht, ein amtliches Endergebnis und damit die klare Sitzverteilung wird erst Mitte Juni vorliegen. Grund ist eine Nachwahl, die nach dem überraschenden Tod eines Kandidaten im Norden von Eckernförde notwendig ist. Fast 10 000 Wahlberechtigte werden dort ein zweites Mal an die Urnen gebeten.

Nachwahl in Eckernförde am 11. Juni notwendig

„Am 11. Juni wissen wir mehr“, sagt Kreiswahlleiter Andreas Brück. „Bei der Verteilung der Mandate kann diese Nachwahl noch zu Verschiebungen für größere und kleinere Parteien führen.“ Erst am 13. Juni und damit sechs Tage vor der ersten Sitzung des neuen Kreistages werde der Kreiswahlausschuss ein amtliches Endergebnis feststellen können.

Aktuell kämpfen neben den derzeit sieben vertretenen Parteien sowie der Wählergemeinschaft (WGK) vier weitere Parteien um die Stimmen der rund 230 000 Wahlberechtigten in 25 Wahlkreisen – darunter auch erstmals die Partei und die Basis. Dazu planen die Wahlkämpfer im ganzen Kreis in der heißen Phase noch Veranstaltungen, Infostände und Haustürbesuche.

CDU will wieder stärkste Kraft im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden

Seit Jahren stärkste Kraft im Kreis ist die CDU mit jeweils knapp um die 40 Prozent. Diese Position wollen die Christdemokraten verteidigen und setzen unter anderem auf solide Finanzen. Im Wahlprogramm heißt es: „Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist gut damit gefahren, nicht über seine Verhältnisse zu leben, sondern stets die Haushaltsdisziplin zu wahren, um Krisen begegnen zu können.“ Die CDU stehe auch in Zukunft für solide Finanzen und wolle die Kreisumlage auf niedrigem Niveau belassen.

Die SPD, die bisher auf eine solide Stammwählerschaft in den Städten zählen kann, erhielt zuletzt vor allem im Nordkreis Zuspruch für ihren Kurs in der Imland-Frage. So haben sich die Sozialdemokraten bis zuletzt gegen eine Privatisierung des Krankenhauses ausgesprochen. Ob sich diese Haltung auch am Sonntag bei der Auszählung der Stimmen niederschlägt, wird sich zeigen. Das Wahlprogramm steht unter dem Titel „Soziale Politik für Dich“ und setzt auf „mehr als nur die Kontrolle der Verwaltung“.

Grüne setzen auf Klimaschutz, FDP auf Wohnraum

Die Grünen setzen vor allem auf ihr Kernthema – den Klimaschutz. Dazu wollen sie unter anderem die Klimaschutzagentur des Kreises stärken und die Erneuerbaren Energien voranbringen. Bei den vergangenen Kreiswahlen konnten die Grünen ihre Ergebnisse jeweils um mehrere Prozentpunkte ausbauen und stellen mit derzeit zehn Abgeordneten die drittstärkste Fraktion. Ob dies auch am Sonntag wieder gelingt, ist ungewiss. Denn: Rückendeckung von der Bundesebene ist angesichts dort sinkender Umfragewerte und Negativschlagzeilen derzeit nicht zu erwarten.

In ihrem Wahlprogramm gehen die Liberalen auf eine starke Nachfrage nach Wohnraum ein. Daher müsse auch weiterhin eine Ausweisung neuen Baulandes insbesondere für junge Familien erfolgen können, so eine Forderung der FDP. Ebenso machen sich die Liberalen, die derzeit mit vier Abgeordneten im Kreistag sitzen, für eine weitere Digitalisierung der Kreisverwaltung stark.

Aber vor allem die kleineren Kreistagsfraktionen (AfD, Linke, SSW und WGK mit jeweils zwei Mandaten) sind derzeit unter Druck. Bleibt es bei der Entscheidung der Landesregierung, dass Fraktionen künftig erst ab drei Mandaten gebildet werden können und gelingt es den kleinen Fraktionen nicht, Stimmen hinzuzugewinnen, hätte dies Auswirkungen auf deren Arbeit. FDP und SSW haben jedoch Klage gegen das neue Gesetz eingereicht und erwarten eine Entscheidung noch vor der Wahl.

Unterdessen teilt die Kreisverwaltung mit, dass das Kreishaus in Rendsburg am Wahlabend ab 17 Uhr für die Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik aber traditionell auch für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Dies war während der Coronapandemie bei den zurückliegenden Bundestags- und Landtagswahlen nicht möglich. Im Kreissitzungssaal werden die Ergebnisse der Auszählungen übertragen. Ebenfalls in Echtzeit werden die Ergebnisse aus den Gemeinden am Wahlabend unter anderem auf den Internetseiten der Kieler Nachrichten www.kn-online.de angezeigt.