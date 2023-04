﻿Krimiautorin Waitschies ist in der Bücherei in Bordesholm zu Gast

Neuer Svea-Jensen-Westküstenkrimi

Sie liest am Mittwoch, 10. Mai, in Bordesholm: Ob Kiel-Krimis als Angelika Svensson oder St. Peter-Ording-Fälle als Svea Jensen – Angelika Waitschies schreibt unter ihren Pseudonymen erfolgreich Kriminalromane.

In St. Peter-Ording an der Nordsee wird eine 55-jährige Frau vermisst – die dortige Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Strand tauchen dann auch noch Skelettteile einer Frau auf. Diesen Kriminalfall hat sich Svea Jensen, die eigentlich Angelika Waitschies heißt, ausgedacht.

