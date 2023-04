﻿Wo es in Eckernförde mehr Straftaten gibt und wie die Täter vorgehen

Eckernförde. 1842 Straftaten wurden im vergangenen Jahr in Eckernförde begangen. Das sind 212 mehr als im Vorjahr, aber 2010 waren es auch schon einmal deutlich über 2500. Das aktuelle Niveau bewegt sich nach Angaben der Kriminalpolizei im Rahmen des Üblichen. Sorgen bereitet dagegen eine Zunahme bei den Ladendiebstählen sowie den Vermögens- und Fälschungsdelikten, etwa durch Schockanrufe oder gefälschte Internetseiten.

Die Kriminalstatistik 2022 weist für Eckernförde deutlich mehr einfache Diebstähle wie Ladendiebstähle aus. Die Zahl wuchs um 108 auf 424. Laut Kripo-Chef Frank Röckendorf seien dafür vor allem gewerbsmäßige Banden verantwortlich. Teilweise werde mit brachialen Methoden gearbeitet, ein Einkaufswagen mit teuren Alkoholika beladen, mit Schwung durch die Ausgangsschranke geschoben und dann von einer anderen Person entgegengenommen.

Eckernförde: Weniger Körperverletzungen als im Vorjahr

Die Zahl der Körperverletzungen ist dagegen rückläufig von 277 auf 230 im vergangenen Jahr. Vor allem in der Pandemie hatte es mehr Fälle häuslicher Gewalt gegeben, erklärt Röckendorf die Abnahme nach den Corona-Lockerungen. Schwere Diebstähle mit aufgebrochenen Türen nahmen zu. Der Kripo-Chef verweist auf kleine Serien, in denen es mutmaßlich Banden, die durch Schleswig-Holstein zogen, auf Kindertagesstätten und soziale Pflegeeinrichtungen abgesehen hatten.

Sorgen bereiten der Kripo zunehmend Vermögens- und Fälschungsdelikte. Das betrifft Fake-Shops, die reale Internetseiten kopieren, mit Billigangeboten locken, aber immer Vorkasse verlangen. Das sind aber auch Schockanrufe, wie falsche Polizisten, die Druck aufbauen. Während diese Methode nur in wenigen Fällen erfolgreich ist, kommt jetzt eine andere Masche dazu: Per WhatsApp informiert angeblich ein Kind die Eltern, es habe das Handy verloren, sei über eine neue Nummer erreichbar und benötige dringend Geld. Verlangt werden dabei „nur“ vierstellige Beträge. Die würden dafür laut Röckendorf öfter, meist auf ausländische Konten, gezahlt.

Sachbeschädigungen haben zugenommen

Um ein Viertel haben Sachbeschädigungen in Eckernförde zugenommen. In den 238 Fällen handelt es sich insbesondere um Graffiti-Schmierereien, etwa im Kurpark und im Parkhaus am Noor. In Sachen Drogen-Kriminalität kümmerte sich die Kripo neben den Konsumenten insbesondere um die Händler. Es sei sehr erfolgreich gelungen, Nachschub abzuschneiden, so Röckendorf. Allerdings rückten immer wieder neue Dealer nach.

Entwicklung der Straftaten in Eckernförde Straftaten gesamt: 1842 (+ 212), Tötungsdelikte: keine, schwere Diebstähle (mit Aufbruch): 216 (+ 33), leichte Diebstähle (z.B. Ladendiebstähle): 424 (+ 108), Körperverletzungen: 230 (- 47), Vermögens- und Fälschungsdelikte: 176 ( + 23), Sachbeschädigungen: 238 ( + 48), Betäubungsmittelkriminalität: 82 ( + 8), Wohnungseinbrüche: 15 (gleichbleibend)

Tötungsdelikte gab es vergangenes Jahr in Eckernförde keines. Schlimmer hätte allerdings das offenbar mutwillige Umfahren eines Mannes mit einem Pkw vergangenen September auf einem Discounter-Parkplatz in der Ostlandstraße enden können. Das Opfer wurde laut Kripo nicht lebensgefährlich verletzt. Hintergrund der Tat seien vermutlich persönliche Differenzen.

Kripo Eckernförde leidet unter Personalmangel

Unter den Tatverdächtigen aller Delikte in 2022 befinden sich 24 Prozent Minderjährige (kreisweit 15,6 Prozent). Der hohe Anteil resultiert laut Röckendorf aus der Dichte an Jugendeinrichtungen in Eckernförde. Die Zahl nicht-deutscher Tatverdächtiger stieg von 14 auf 18 Prozent (kreisweit: 22,4 Prozent). Mehr Flüchtlinge, aber auch Banden aus Süd- und Osteuropa seien Gründe für die Zunahme. Positiv wirkt sich nach Angaben der Kripo die dezentrale Flüchtlingsunterbringung in Eckernförde aus.

Als problematisch für die Ermittlungsarbeit sehen die örtlichen Beamten die überlasteten Gerichte an. Strafverfahren würden teils erst nach Jahren eröffnet. Das habe keinen präventiven Effekt mehr, sagt Röckendorf. Zudem klagt die Kripo über Personalmangel und schleppende Nachbesetzungen. Derzeit sind von 15 Planstellen 2,3 unbesetzt. Mit einfachen Geldwäsche-Delikten und Beleidigungsdelikten gegen Polizeibeamte seien gleichzeitig mehr Arbeitsbereiche auf die lokalen Dienststellen zugekommen.