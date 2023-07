Kripo erwischt Einmietbetrüger auf frischer Tat

Eckernförde. Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters konnte die Polizei am Montagnachmittag in einem Eckernförder Hotel einen reisenden Einmietbetrüger vorläufig festnehmen. Der Wohnungslose wollte sich mit einem Trick eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit verschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 62 Jahre alte Hamburger hatte sich nach Polizeiangaben am Telefon als Werkleiter einer renommierten Duisburger Firma ausgegeben und wolle für einen Mitarbeiter ein Zimmer reservieren lassen. Aufgrund einer vorangegangenen Warnmeldung informierte der Hotelmitarbeiter die Kriminalpolizei. Als der Mann zur vereinbarten Zeit erschien, wurde er von zwei Kripo-Beamten empfangen.

Der 62-Jährige verübte mehrere Taten in Norddeutschland

In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte an, seit Ende 2022 diverse Einmietbetrugstaten im norddeutschen Raum, insbesondere in Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, begangen zu haben. Seine Vorgehensweise war dabei – wie im vorliegenden Fall – immer gleich. Er nutzte bei den Taten jeweils seine echten Personalien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Als Grund für sein Vorgehen gab der Mann an, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein. Er sei ohne festen Wohnsitz und lebe teilweise auf der Straße. Nach der Vernehmung wurde er wieder entlassen.

KN