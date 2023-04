﻿Besuch beim Restaurator: So geht es mit den Eckernförder Kultfiguren weiter

Eigentlich gehören sie auf das Dach einer ehemaligen Fischräucherei in Eckernförde, doch Wind und Wetter haben Krischan und Kalle über die Jahre übel mitgespielt. Jetzt werden die Figuren in Kiel restauriert. Ein Besuch beim Restaurator.

Eckernförde/Kiel. Mit dem Skalpell entfernt Peter von Gradolewski vorsichtig die Farbe. Das Hemd der Fischerfigur, die in seinem Kieler Büro steht, hatte schon verschiedene Farben, die alle übereinander gestrichen wurden. Diese Schichten heißt es jetzt wieder abzulösen. Alles bis zum Haftungsträger muss runter, erklärt er.

Das ist das Material unter der Farbe, aus dem die Figur besteht. Diese ist aus Kunststoff. Daher ist Beizen keine Option. Kalle heißt die Figur und stand gemeinsam mit dem zweiten Fischer, Krischan, bis vor Kurzem auf einem Dach in der Straße Kattsund in Eckernförde.

Krischan und Kalle: Kultfiguren der Fischräucherei Eckernförde

Die Figuren Krischan und Kalle gehören der Stadt Eckernförde. Sie sind übrig gebliebene Wahrzeichen einer Fischräucherei, die sich früher im Haus befand. Heute ist es ein privates Wohnhaus. Man sieht ihnen an, dass sie tagein tagaus Wind und Wetter ausgesetzt sind. Sie sind dreckig, bemoost, die Farbe blättert ab. Eine kleine Spinne ist aus Eckernförde mit nach Kiel gereist und klettert auf Krischan herum. Die Restaurierung zahlt die Kulturförderung Eckernförde.

„Die Figuren sind sehr plakativ gestrichen, es gibt kaum Details, keine Schatten oder Falten“, so Gradolewski. Wichtig sei vor allem, dass sie von Weitem gut lesbar seien. Damit er die Figuren anschließend wieder genauso anmalen kann, wie sie vorher aussahen, macht Gradolewski zuallererst Fotos.

Krischan und Kalle: Die Figuren vom Dach sind Repliken

Krischan und Kalle sind Repliken. Die Originalfiguren stehen trocken und geschützt im Räucherei-Museum. Im Gegensatz zu den Figuren ist der Mittelteil des Gesamtwerks aus Holz. Alle drei Teile stehen auf einer Bohle. Gradoleswki sticht mit seinem Skalpell in eine morsche Stelle: An den Winkeln, die die Konstruktion zusammenhalten, ist das Holz schon ziemlich brüchig. Die Figuren waren mit Eisenschrauben befestigt, die sich nicht gut eigneten für draußen. Sie sollen durch Edelstahlschrauben ersetzt werden.

Hier wurden mehrere Schichten übereinander gestrichen, die jetzt alle wieder entfernt werden müssen. Das Hemd war mal gelb, mal weiß, mal blau. © Quelle: Greta Weber

„Die Bohle ist auch ganz schön mürbe“, sagt Gradolewski. Ob sie ersetzt werden muss, wird sich noch herausstellen. Erst braucht es eine gründliche Bestandsaufnahme und dann ein detailliertes Konzept. „Als Restaurator will man natürlich am liebsten alles immer so originalgetreu erhalten wie irgend möglich.“ Daher wird er auch nur eine der zwei Seiten des Spruchbands restaurieren, das zu den Figuren gehört. Beide Seiten sind beschriftet, die Rückseite ist vom Wetter größtenteils verschont.

Aus Silber Gold machen: Wahrzeichen der Fischräucherei

„In Eckernför dor hebbt se’t rut, ut Sülver Gold to moken“ steht darauf, der Spruch spielt auf die historische Bedeutung Eckernfördes als Räuchereienstandort an. Das Silber, aus dem das Gold entsteht, meint die silbernen Sprotten, die beim Räuchern die Farbe ändern.

Peter von Gradolewski arbeitet mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zusammen im Restaurierungszentrum Kiel. Seit über zehn Jahren haben sie ihre Werkstatt in der Kaiserstraße 4, direkt am Werftpark. „Ich würde nichts anderes machen wollen“, sagt Gradolewski über seinen Job. Aber jungen Menschen dazu raten wolle er auch nicht. Hauptsächlich arbeitet er an kleineren Objekten. Für die Restaurierung von Krischan und Kalle hat er einen Monat Zeit. Dann dürfen die beiden Fischer zurück auf ihr Eckernförder Hausdach ziehen.