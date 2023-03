Wer sich aktuell in der Halle des Luftsportvereins Kreis Segeberg in Wahlstedt umsieht, wird kaum vermuten, dass die zahlreichen Einzelteile bereits in rund zwei Wochen in die Luft gehen – als komplettes Segelflugzeug. Noch laufen dort die Wartungs- und Reparaturarbeiten. Unter den Augen einer echten Fachfrau.