﻿ADFC kritisiert Handynutzung am Traktorlenkrad

Brügge/Rendswühren. Hans Dube aus Brügge ist leidenschaftlicher Radfahrer. Im Jahr legt der stellvertretender Landeschef des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) 12 000 Kilometer im ländlichen Bereich zurück. Immer häufiger, so seine Beobachtungen, sind vor allem jüngere Landwirte im Führerhaus ihrer Traktoren mit Handys beschäftigt. „Das ist nicht nur verboten – sie setzen Menschenleben aufs Spiel“, kritisiert der 70-Jährige.

In den letzten Wochen hatte Hans Dube zwei gefährliche Begegnungen. Auf dem Feldweg von Bokel-Bahnhof nach Kleinvollstedt sei ein „gigantisches Gespann“ mit hohem Tempo an ihm vorbeigezogen. „In Flintbek bin ich von einem Traktor, dessen Fahrer in einer Kurve auf sein Handy guckte, fast erwischt worden.“ Das hat ihn zu seiner Kritik veranlasst; die große Ernte mit vielen Gespannen steht im Spätsommer an.

ADFC: Drastische Strafen verbessern die Situation

Dube betonte, dass er großen Respekt vor der Leistung der Landwirtschaft hat. Aber: „Wenn ein Fahrer mit Handy am Steuer erwischt wird, sollte er sofort aus dem Betrieb rausfliegen. Am besten so, dass es die anderen Mitarbeiter mitbekommen.“ Der stellvertretende ADFC-Landeschef fordert insgesamt auch mehr Rücksicht. „Die Aussage, dass es schwarze Schafe auf beiden Seiten gibt, teile ich. Aber ein Radfahrer bringt mit seinem Gefährt keinen Traktorfahrer in Gefahr.“

Beim Urlaub in Südspanien ist ihm aufgefallen, dass der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter konsequent von Schleppern eingehalten wird. „Ich habe nachgefragt, warum das so ist. Weil sonst drastische Strafen drohen.“ Dube forderte die Betriebe auf, dass junge Fahrer noch besser und öfter in ihre Fahrzeuge und deren Gefährlichkeit eingewiesen werden. Zudem rät er Betrieben, den ADFC zu Betriebsversammlungen einzuladen. Positiv ist Dube aufgefallen, dass Fahrerinnen umsichtiger und rücksichtsvoller fahren.

Traktorführerschein T: Das ist in Deutschland erlaubt

Frauen und Männer mit Führerschein Klasse T dürfen Traktoren mit zwei Anhängern (bis zu 40 Tonnen) fahren. Diese Fahrerlaubnis darf im Alter ab 16 Jahren erworben werden. Ab 18 Jahren dürfen Gespanne 60 Stundenkilometer (vorher 40) schnell sein. „Warum werden junge Menschen auf so gigantische Maschinen gelassen?“, fragt sich Dube. Da müsste es eine Gesetzesänderung geben. „Mindestalter 18, und erst bei einem Nachweis des Könnens dürfen größere Gespanne bewegt werden.“

Mit seiner Forderung steht der ADFC-Funktionär nicht alleine da – Vertreter aus der Versicherungswirtschaft haben eine Verschärfung gefordert. Zuletzt nach einer Statistik von 2019: Damals waren bundesweit 59 Menschen bei Unfällen mit Traktoren, überwiegend mit Autos, ums Leben gekommen, 618 wurden schwer verletzt.

Die Kritik wird in der Branche ernst genommen. „Auf dem Traktor muss das Handy tabu sein. Das wird den Azubis in der Berufsschule bereits eingebläut“, so Hans-Jürgen Kock, Präsident des Landesverbandes der Lohnunternehmen in Rendsburg. Die meisten Maschinen seien aber ohnehin mit Freisprechanlagen ausgerüstet. „Wenn man auf dem Acker ist, kann man kurz die Nachrichten auf dem Handy prüfen – auf der Straße nicht.“ Kock ist Lohnunternehmer in Bendorf mit 20 Mitarbeitenden. „Meine Leute wissen, dass sie um Radfahrer einen Bogen machen sollen. Wenn das Überholen auf den schmalen Weg nicht möglich ist, sollen die Gespanne rechts ranfahren und warten.“

Jogi Blunk, Gründer des Lohnunternehmens in Rendswühren, betonte: „Meine Philosophie ist, dass niemandem etwas passieren darf. Wir müssen Vorbild sein, denn viele Leute sehen uns und das sind Multiplikatoren.“ Als Arbeitgeber sei man zudem in der Verantwortung. In seinem Betrieb habe die Nutzung am Steuer Konsequenzen. Wie Hans-Jürgen Kock hält Blunk allerdings eine Verschärfung beim Führerschein T nicht für notwendig.

Fortbildungen und Schulungen, persönlich und online, seien für die Fahrer in der Blunk-Gruppe Pflicht, die Teilnahme werde von der Geschäftsleitung kontrolliert. „Wir sind in 40 Firmenjahren von schweren Unfällen verschont geblieben.“ Aufträge und Koordinaten erhalten die Fahrer auf ein Tablet, das im Cockpit per Halterung festgeklemmt wird. „Wir machen das bewusst nicht über Whatsapp“, so Philipp Staritz, Vertriebsleiter Agrar.

Insgesamt sei das Verständnis zwischen landwirtschaftlichen Gespannen und den übrigen Verkehrsteilnehmern groß, führte Staritz. „Die wenigen Hartliner, die auch mal einen Finger zeigen, erreicht man nicht.“ Das Angebot des ADFC, mal in eine Versammlung mit Fahrern zu kommen, will Staritz aufgreifen. https://we.tl/t-mHQo5iDzEY

Auch der ADAC im Norden hält nichts von Regulierungen. „So etwas suggeriert ein falsches Gefühl von Sicherheit. Wir setzen den Hebel bei Aufklärung, Weiterbildung und Training an“, so Pressesprecher Rainer Pregla. Für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge biete man ein mit dem Verkehrssicherheitsrat abgestimmtes Training an. „Das empfehlen wir Landwirten. Von der Zielgruppe wird es gerne in Anspruch genommen. Unser Eindruck ist, dass die Teilnehmenden ein hohes Maß an Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein haben.“

