﻿Vorsicht auf der L26 bei Eckernförde: Die Kröten kreuzen!

Im Frühjahr wandern die Kröten zu ihren Laichgewässern. Trotz stationärer Leitanlage ist in diesen Tagen auch auf der Landesstraße 26 in Eckernförde Vorsicht geboten.

Eckernförde. Der Naturschutzbund (Nabu) Eckernförde weist darauf hin, dass im Ostseebad und der Umgebung der Krötenzug begonnen hat. Insbesondere an der Bundeswehrstraße L26, in den Bereichen der Straßen Domsland und Kadekerweg sowie im Gewerbegebiet Grasholz sollten Autofahrer auf Amphibien achten, die die Fahrbahn überqueren.

Wenn die Nachttemperaturen auf sieben Grad und mehr ansteigen, machen sich Kröte, Frosch, Molch und Co auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Zwar sind an der Landstraße 26 in Eckernförde inzwischen feste Amphibien-Leitzäune mit Krötentunneln installiert, doch deckt die Anlage nicht den gesamten Wanderungsbereich ab. Auf ihrem Weg in Richtung Eimersee queren dennoch viele Amphibien die schnell befahrene Straße.

Krötenwanderung bei Eckernförde: Leitanlage an L26 deckt nur 300 Meter ab

Seit 2013 befindet sich dort eine stationäre Leitanlage. Vor wenigen Tagen wurde das Umfeld noch einmal von Nabu-Mitgliedern gereinigt, die auch kleinere Reparaturen vornahmen. Aus Kostengründen konnten damals allerdings nur 300 Meter mit fünf Unterquerungen als „Amphibien-Zwangsweg“ installiert werden. Damit sind laut Nabu zwar die Hauptzugrichtungen der Erdkröten abgedeckt. Dennoch drohten südlich und nördlich der Anlage immer noch zahlreiche Straßenopfer.

Der Nabu appelliert deshalb an alle Autofahrer auf der L26, sich in diesen Tagen umsichtig zu verhalten und vor allem in der Abenddämmerung und nachts auf wandernde Kröten Rücksicht zu nehmen. Das Gleiche gilt für die Bereiche der Straße Domsland, dem Kadekerweg und im Gewerbegebiet Grasholz.