﻿Kronshagen: Anwohner genervt von schlecht geparkten E-Scootern

Kronshagen. Wenn auf dem Fußweg ein E-Scooter quer liegt, ist für viele Kronshagener der Spaß an der E-Mobilität vorbei. Denn: Nicht überall kann man vom Bürgersteig auf den Radweg oder in die Rabatten treten, um den Rollern auszuweichen.

2021 begrüßte der Verkehrsausschuss Kronshagen die Anfrage vom E-Scooter-Unternehmen Tier Mobility, den Radius der E-Roller auf die Kieler Vorortgemeinde auszudehnen. Jetzt gibt es wegen der E-Roller Stress. Fußgänger sind genervt.

Ein Anwohner machte seinem Ärger in der Gemeindevertretersitzung Luft. An der Ecke Kieler Straße und Kopperpahler Allee versperren häufiger abgestellte oder umgekippte E-Scooter den Weg. Er fragte bei der Gemeindevertretung nach: „Könnte Kronshagen nicht gegenüber der E-Scooter-Firma schärfere Auflagen machen? So wie in anderen Gemeinden?“

Es gab noch keine Gespräche über markierte Abstellflächen für E-Scooter in Kronshagen

Bürgermeister Ingo Sander stimmte dem Anwohner zu: „Schlecht abgestellte E-Scooter sind ein Ärgernis in Kronshagen. Es war mit der Firma anders besprochen.“ Rechtlich sei wenig zu machen. „Wir haben keine Handhabe.“ Er erinnerte: 2021 waren markierte Abstellflächen an zentralen Punkten in der Gemeinde im Gespräch. „Die Firma ist jedoch deswegen nie auf uns zugekommen.“

Aus Verwaltungssicht spreche nichts gegen Abstellflächen. Das bedeutet für Nutzer: Sie müssten die Roller dorthin bringen. „Einen goldenen Weg gibt es nicht“, sagt Sander

Anwohnerbeschwerden gebe es regelmäßig, berichtete Sander. Vandalismus sei auch ein Problem. „Die E-Roller werden von Passanten umgestoßen.“ Der Bürgermeister stellte allerdings fest, dass das Unternehmen auf die von der Gemeinde weitergeleiteten Beschwerden kurzfristig reagiere. Doch Sander berichtete auch von erschwerter Kommunikation mit Tier Mobility. „Es gibt keinen echten Ansprechpartner mehr. Das war früher anders.“

Pendler nutzen die E-Scooter für Fahrten zwischen Kiel und Kronshagen

1700 E-Scooter von Tier Mobility sind aktuell in der Region Kiel in Betrieb. Wie viele täglich in Kronshagen benutzt werden, kann Patrick Grundmann, Pressesprecher von Tier Mobility, nicht beziffern. Dass Pendler die E-Roller nutzen, lasse sich jedoch anhand von Buchungsdaten nachvollziehen. „Sie zeigen zum Beispiel, dass viele Kunden zwischen Kiel und Kronshagen hin und her fahren.“

Markierte Abstellflächen könnte es aus Sicht von Grundmann in Zukunft für E-Scooter geben: „Wir sind offen für Gespräche mit der Gemeinde, bisher gab es allerdings noch keinen Austausch“, erklärte Grundmann.

Personalmangel sei nicht die Ursache für über Stunden herumliegende E-Scooter. „Wir haben genug Kräfte“, berichtet Grundmann. Werden E-Roller behindernd abgestellt, geschehe das Umparken laufend. Generell jedoch werden sie nicht, wie bei anderen Anbietern, eingesammelt. Tier Mobility tauscht die Batterien am abgestellten Roller aus und wartet sie.

Tier Mobility erhält Angebot in Kronshagen aufrecht

Die Beschwerden der Anwohner führen zu keinem Rückzug von Tier Mobility aus Kronshagen: „Wir sind zufrieden mit den Nutzungszahlen und wollen uns daher nicht aus Kronshagen zurückziehen“, sagte Grundmann. Und: „Wir nehmen die Beschwerde allerdings ernst und werden unsere Mitarbeiter noch mal auf die Örtlichkeiten hinweisen.“

Umgekippte und schlecht geparkte Tier-Mobility-Roller können beim Kundenservice unter der E-Mail support@tier.app gemeldet werden.