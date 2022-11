﻿Kronshagen baut Flüchtlingsunterkunft für 1,25 Millionen Euro

Kronshagen. Während andere Ämter im Kreis Rendsburg-Eckernförde um jeden Unterbringungsplatz für Flüchtlinge aus der Ukraine ringen, gelingt der Gemeinde Kronshagen an der Kieler Straße binnen sechs Monaten ein Neubau mit 48 Plätzen für 1,25 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit erreicht Kronshagen noch in diesem Jahr die vom Kreis vorgegebene Unterbringungszahl von 155 Plätzen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Belegt sind die Container noch nicht.

Auf 2000 Quadratmetern Fläche im Kernbereich der Gemeinde entstand auf 600 Quadratmetern ein Vorzeigeprojekt, berichtet Bürgervorsteher Bernd Carstensen. Nur von außen wirkt die L-förmige Anlage durch die Stahlwände wie ein Containerdorf.

Die Besonderheit: Die 24 Zwei-Personen-Wohncontainer mit 2,5 mal sechs Metern Grundfläche sind über einen Extra-Flur miteinander verbunden – somit treten die Bewohner nicht sofort ins Freie, wenn sie den Container verlassen. Dazu kommen vier Sanitärcontainer und ein Büroraum, der auch als Spielzimmer genutzt werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Küchen sind Gemeinschaftsräume, es gibt ein Spielzimmer

Die vier Küchencontainer wurden zu zwei Küchen mit zwei Herde und zwei Spülen zusammengefasst. Sie bilden zwei Gemeinschaftsräume. Tische können darin einzeln gestellt oder zu einem großen Tisch zusammengeschoben werden.

Stromleitungen und Heizungsrohre wurden hinter Putz verlegt. Die Räume wirken nach Trockenbau und Malerarbeiten wie aus einem Guss. Wohnlich. Die Gemeinde investierte zudem extra in Brandschutz, berichtet Bernd Carstensen.

In den Räumen gibt es WLAN. „Flüchtlinge können nur über Internet in Kontakt mit der Heimat bleiben“, sagt Kirsten Reese, Leiterin Fachbereich Bildung und Soziales der Gemeinde Kronshagen. Dazu gebe es per Internet für Kinder parallel zum Unterricht in der Schule auch Homeschooling mit Lehrern aus der Ukraine. Dafür brauchen sie WLAN.

Gebaut wurde wie in der 2016 fertiggestellten Unterkunft in der Tegelkuhle. „Wir hatten eine Blaupause“, sagt Sozialausschussvorsitzende Carola Schnoor.

Das Vorzeigeprojekt kann besichtigt werden

Für das Kronshagener Unternehmen Niemann, bei dem die Gemeinde die Container leaste, sei die Anlage ein Vorzeigeprojekt, berichtet Bernd Carstensen. Es gab bereits Führungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kommt der Neubau bei den Nachbarn an?

Die Gemeinde hatte vor dem Nutzungsstart der Unterkunft alle Nachbarn zur Besichtigung eingeladen. Beschwerden habe es nicht gegeben, sagt Bernd Carstensen. Nachbarin Ingeborg Tewes erinnert nach dem Rundgang: „Eine Grünfläche war das nicht. Hier stand ein altes Trafo-Häuschen der Stadtwerke Kiel.“ Aus Gesprächen mit anderen Anwohnern weiß sie: „Es ist alles friedlich.“ Sie hatte den Bau verfolgt: „Das Dach bekam eine Extra-Dämmschicht. Bei steigenden Energiekosten ist das genau richtig.“

Burkhard Ufer von der Gemeinde sagt: Die Außenanlage soll im Frühjahr gestaltet werden. „Vielleicht machen die Bewohnerinnen und Bewohner mit.“ In der Tegelkuhle wurde gemeinschaftlich ein Teich angelegt. Auch ein Grillplatz sei angedacht.

Lesen Sie auch

Die Gemeinde war mit geschätzten Baukosten von einer Million Euro gestartet, 1,25 Millionen Euro kostet die Anlage nach letzten Schätzungen, berichtet Bürgermeister Ingo Sander.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Glücksfall sei das alles nicht gewesen, betont Burkhard Ufer. „Die Leute haben von März an professionell an der richtigen Stelle geplant, alle haben an einem Strang gezogen.“

Wieso war mitten in Kronshagen ein Baugrundstück frei?

Ein Baugrundstück war die Fläche an der Kieler Straße nicht. Dort stand ein Trafo der Stadtwerke Kiel. Das Umspanngebäude wurde jedoch nicht mehr gebraucht. Die Stadtwerke überließen der Gemeinde die Fläche kostenlos.