﻿Kronshagen: Bernd Carstensen einstimmig als Bürgervorsteher wiedergewählt

Kronshagen. Die Gemeindevertretung in Kronshagen kann durchstarten. 26 Sitze sind vergeben, zehn an die CDU, sechs an die Grünen, jeweils fünf an die SPD und die Unabhängige Kronshagener Wählergemeinschaft (UKW). Alle Posten und Ausschüsse sind besetzt. Eine Überraschung gab es auf der konstituierenden Sitzung im Rathaus: Die SPD hatte im Vorfeld bei zwei Posten auf geheime Wahl gedrungen. Gewählt wurde jedoch komplett öffentlich.

Dank Vorgesprächen waren sich alle Fraktionen doch noch einig geworden. „Es hat im Vorfeld eine Reihe von Telefonaten zu den geheimen Wahlen gegeben“, berichtete Bürgervorsteher Bernd Carstensen (CDU). Nach einer Stunde waren alle Gremien startklar, um in den kommenden fünf Jahre Gemeindepolitik zu gestalten. „Das ist ein Ergebnis von hervorragender kommunalpolitischer Zusammenarbeit“, beglückwünschte Carstensen die Fraktionen.

Zwei Posten in Kronshagen: SPD und UKW hatten jeweils das Vorschlagsrecht

SPD und UKW hätten laut Wahlrecht wegen gleicher Sitzanzahl in der Gemeindevertretung jeweils einen Posten im Aufsichtsrat der Versorgungsbetriebe Kronshagen (VBK) und den zweiten stellvertretenden Bürgervorsteher vorschlagen können. Auf dem Jahresempfang der Gemeinde hatte SPD-Fraktionssprecher Dr. Johannes Reimann noch für geheime Wahlen bei beiden Posten plädiert.

Auf der konstituierenden Sitzung zog Reimann den Kandidatenvorschlag der SPD für den achten Platz im VBK-Aufsichtsrat zurück. Damit gab die SPD ein Stück Einflussmöglichkeit auf Entscheidungen ab. Vorgespräche hätten klar gemacht, dass „die anderen Fraktionen sich anders entscheiden wollen“, erläuterte Reimann dazu. Carstensen erläuterte: Die Abstimmungen bei der Bestellung und Berufung in Ausschüsse müssen öffentlich sein.“

SPD Kronshagen unterstellte UKW in den sozialen Medien Rechtspopulismus

Michael Ritz (UKW) zeigte zum Hintergrund der Wahlen für die Gremienbesetzung einen Post auf der Facebook-Seite der SPD. Sie hatte nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse am 14. Mai der Wählergemeinschaft UKW darin öffentlich „(rechts)populisische Töne“ unterstellt. Das hatte in Kronshagen hohe Wellen geschlagen. „Die UKW war darüber fassungslos“, berichtet Ritz. Er widersprach der SPD-Meinung entschieden.

Einstimmige Entscheidungen für vorgeschlagene Kandidaten beherrschte die Wahlen: Bernd Carstensen wurde für weitere fünf Jahre zum Bürgervorsteher gewählt. „Ich empfinde das Amt als etwas Besonderes“, sagte der CDU-Mann zu seiner Aufgabe. Er bekleidet das Ehrenamt seit neun Jahren. „Sie werden Erwartungshaltungen an mich haben. Ich werde sie alle erfüllen“, kündigte er an. Seine erste Stellvertreterin ist Inge Schließmann (Grüne), sein zweiter Stellvertreter Wolfgang Weskamp (SPD).

Zweiter stellvertretender Bürgermeister Torge Schmidt: Heute Grüner, früher in der Piratenpartei

Als Stellvertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters Ingo Sander wurde als erste Stellvertreterin Andrea Linfoot (CDU), als zweiter Stellvertreter Torge Schmidt (Grüne) gewählt. Torge Schmidt ist in der Politik ein bekanntes Gesicht: Von 2012 bis 2017 war er Landtagsabgeordneter, damals für die Piratenpartei.

Alle Ausschussvorsitzenden wurden einstimmig gewählt:

Haupt- und Finanzausschuss: Thomas Kahle (CDU),

Ausschuss für Bauwesen und Wirtschaft: Sven Henrik Stübinger (UKW),

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen: Inge Schließmann (Grüne),

Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend: Julian Thomsen (SPD),

Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport: Dr. Viveka Thun-Blasche (CDU).

KN