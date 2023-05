﻿Kronshagen: CDU hat weiterhin die meisten Stimmen in der Gemeindevertretung

Kronshagen. In den zwölf Wahlbezirken von Kronshagen entschied sich die Mehrheit der Wähler für die CDU. Die Christdemokraten erhielten 36,2 Prozent der Stimmen, in zehn von zwölf Wahlkreisen stellen sie die Direktkandidaten. Sie ist damit stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung.

Von 10 000 Wahlberechtigten gaben 5425 ihre Stimme ab, 5344 Wahlzettel waren gültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent. „Besser als der Landesdurchschnitt“, resümierte Wahlleiter und Bürgermeister Ingo Sander.

Grüne sind in Kronshagen Wahlgewinner mit 6,6 Prozentpunkten Stimmenzuwachs

Wahlgewinner mit einem Zuwachs von 6,6 Prozentpunkten sind die Grünen. Auf sie entfielen 24,3 Prozent der Stimmen (2018: 17,7). Auch die Unabhängige Kronshagener Wählergemeinschaft (UKW) verzeichnete mit 19,9 Prozent der Stimmen im Vergleich zu 2018 einen Stimmenzuwachs von 2,1 Prozent. „Wir sind dicht an der Bevölkerung“, schätzt Renate Graetsch von der UKW als Grund für den Zuwachs ein.

Die großen Volksparteien CDU und SPD gehören zu den Wahlverlierern: Die CDU verzeichnete im Vergleich zu 2018 (38,4 Prozent) Stimmverluste von 2,2 Prozentpunkten. Die SPD erhielt 19,6 Prozent der Stimmen, 6,5 Prozentpunkte weniger als 2018.

Direktkandidaten der CDU sind: Nina Henning, Britt Gehder, Thomas Kahle, Bernd Carstensen, Bernhard Löwe, Juliane Müller-Weigel, Dr. Viveka Thun-Blasche, Carola Schnoor, Sebastian Bach und Andrea Linfoot. Auf Bernd Carstensen entfielen mit 233 die meisten Stimmen.

Robert Schall holte für die SPD im Wahlkreis zwölf das Direktmandat, Torge Schmidt im Wahlkreis neun für die Grünen.

Die CDU erhält in der Gemeindevertretung Kronshagen voraussichtlich zehn von 26 Sitzen

Wahlleiter Ingo Sander rechnete hoch: Die Gemeindevertretung wird voraussichtlich 26 Sitze haben. „Das ist noch ohne Gewähr“, betonte er. Die CDU wird voraussichtlich zehn Sitze erhalten, sechs die Grünen, jeweils fünf die SPD und die UKW.

Kronshagen meldete als repräsentativer Wahlbezirk im Kreis Rendsburg-Eckernförde drei Mal im Lauf des Tages die Wahlbeteiligung als Durchschnittswert aus allen zwölf Wahlbezirken an den Kreiswahlleiter.

Die Zahlen der Kommunalwahl von 2018 zum Vergleich: Von 9989 Wahlberechtigten machten 5430 von ihrem Wahlrecht Gebrauch, 3662 gingen ins Wahllokal, 1768 Mal wurden Briefwahlunterlagen angefordert. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,50 Prozent.