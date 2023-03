﻿Kronshagen: Die Fußballnacht für Jugendliche startet wieder

Die Fußballnacht startet wieder in den Sporthallen am Suchsdorfer Weg.

Nach drei Jahren Corona-Pause heißt es endlich wieder „Anpfiff!“ für die Fußballnacht in Kronshagen. Was in den Sporthallen am Suchsdorfer Weg für die Starterteams angesagt ist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket