﻿ Kronshagen: Hans Walter schaffte zum 50. Mal das goldene Sportabzeichen

Rein in die Sneaker und ab zum Training nach Neumünster: Hans Walter aus Kronshagen ist 85 Jahre alt und fit. Er erhielt zum 50. Mal das goldene Sportabzeichen. Ein Vorbild. Was ihm Sport bedeutet.

Kronshagen/Neumünster. Bewegen, sich fit und gesund halten, das steht für Hans Walter aus Kronshagen elementar wichtig im Leben. Der Landessportverband ehrte jetzt den 85-Jährigen erneut: Er schaffte als einer von 13 Sportlerinnen und Sportlern im Land zum 50. Mal das goldene Sportabzeichen.

„Wenn ich Sport mache, bekomme ich den Kopf frei“, erzählt Hans Walter, was ihn zum Trainieren motiviere. Besonders im Freien, an der frischen Luft, kann der Sportler komplett abschalten. „Das ist für mich Freiheit. Spätestens beim Duschen danach ist alles in Ordnung.“

Hans Walter trainiert beim SC Gut Heil in Neumünster

Seit 1982 trainiert Hans Walter beim Sportverein SC Gut Heil in Neumünster die Männerfitness-Gruppe 55 Plus. Seine Begeisterung für Leichtathletik und Turnen erwachte beim Schulsport. Ab 1947 spielte er im VfB 08, der in den TSV Bordesholm überging, auch Fußball. Walter kickte auch in der Betriebssportmannschaft des Unternehmens AEG in Neumünster. Bis 1965 war er Teil einer Elf. Dann hörte er auf. „Ich war so oft am Knöchel verletzt.“

Ein Leben ohne Sport? Für Hans Walter möglich, aber nicht erstrebenswert. Er schwenkte um auf Turnen und Gymnastik. Ab 1965 war er Mitglied in der Männerfitnessgruppe von Gut Heil. 1980 fragte der Trainer, ob Walter sein Nachfolger werden wolle. 148 Stunden dauerte die Ausbildung zum A-Lizenz-Trainer. „Ich darf ausbilden.“

Hans Walter trainierte auch in Kanada und in den USA

Hans Walter war Ingenieur im zivilen Bereich der Bundeswehr. Anfangs war er in Neumünster stationiert, ab 1971 in Kronshagen. Seinen Sportkameraden in Neumünster blieb er auch nach dem Umzug treu, erklärt er, weshalb er nicht in Kronshagen trainiert, sondern bei Gut Heil. Walter wanderte aus, lebte mit seiner Frau ein Jahr in Kanada, eineinhalb Jahre in den USA. „Auch da hab’ ich Sport gemacht, in der Halle.“

Für das Sportabzeichen vom Landessportverband trainiert er das ganze Jahr

In Bewegung sein gehört für ihn zu einem glücklichen Leben. Da bleibt Hans Walter dran. „Ich will meine Fitness halten, so lange es geht.“ Für das Sportabzeichen trainiert er das ganze Jahr.

Denn nur durch regelmäßiges Training sind die Ausdaueraufgaben für das Abzeichen zu schaffen. Im Winter jeden Mittwoch in der Halle, im Sommer auf dem Sportplatz. Dazu joggt er zweimal pro Woche. Hans Walter läuft 3000 Meter, sprintet 50 Meter unter zwölf Sekunden und schafft 60-mal Seilspringen. „Ich will immer Gold holen.“

Fitness und Beweglichkeit verbessern sich im Lauf des Trainings

In seiner Trainingsgruppe – 17 Männer über 55 Jahre – holt er jeden bei seinem individuellen Fitness-Stand ab. Für alle geeignet sei das Aufwärmen mit Volleyballbaggern und -pritschen. Bei Gymnastik, Kraft-und Konditionstraining, bei Übungen für die Rückenmuskulatur, beim Zirkeltraining „macht jeder so weit mit, wie er kann“, betont Hans Walter. Es geht nicht um Höchstleistung, sondern um Fitness und Beweglichkeit. Beides verbessere sich im Lauf des Trainings von selbst. 

Schnuppertraining ist auch mehrfach möglich: Mittwochs, 19 Uhr, Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule, Schillerstraße 24, Neumünster.