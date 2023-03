﻿Kronshagen: Kunstwerke vom Kultur Kreis leuchten in den Gängen vom Rathaus

Kunst in der Innenstadt Kunst in der Innenstadt

Das Hafenviertel von Eckernförde rund um Frau-Clara-Straße, Ochsenkopf und Ecke Langebrückstraße hat sich in diesen Tagen wieder in eine Galerie verwandelt. Kaufleute stellen im Rahmen der örtlichen „Hafen-Art“ noch in dieser Woche Werke von zehn regionalen Künstlern in ihren Läden aus.