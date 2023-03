﻿Kronshagen: Roter Backsteinhof im Ortszentrum feiert Richtfest

Netrace: Wie Schüler und Lehrer am Gymnasium Kronshagen mit ChatGPT umgehen

Der Recherchewettbewerb Netrace 2023 ist in vollem Gange. Am Gymnasium Kronshagen ist in diesem Zusammenhang auch das Programm ChatGPT Thema. Die Künstliche Intelligenz könnte den Wettbewerb nachhaltig verändern.