Bordesholm: Gemeinde will doch schon 2023 direkt im See sanieren

Dass eine Kehrtwende bei der Sanierung des Sees in Bordesholm etwas mit der Kommunalwahl im Mai zu tun haben könnte, sehen die Verantwortlichen nicht so. Bislang war geplant, die Nährstoffe im Zufluss Kalbach deutlich zu reduzieren, um danach direkt im See etwas zu machen. Das ist jetzt geplant.