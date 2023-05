﻿Kronshagen: So verlockend ist das Ferienspaß-Programm 2023

Kronshagen. Der Sommer kann kommen. Denn: Das Programm vom Kronshagener Ferienspaß 2023 lockt mit mehr als 50 teils mehrtägigen Angeboten. Zirkus, Zaubern und noch viel mehr steht vom 17. Juli bis zum 25. August für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren in den Ferien an. Die gelben Hefte liegen in den Schulen, im Rathaus, in der Gemeindebücherei und im Bürgerhaus aus. Der Rat für Kriminalitätsverhütung (RFK) nimmt als Organisator bis zum 30. Mai Anmeldungen an.

Engagierte Ehrenamtliche haben die mehr als 50 Ferienspaß-Angebote konzipiert. Zaubern mit Jan Martensen, Basteln mit Hildegard Hahn, Ausflüge in die Natur und auf die Förde, ein Besuch beim Bürgermeister, der Polizei oder der Bundeswehr sind dabei, auch das zweiwöchige Holzbauprojekt an der Fußsteigkoppel – ein absoluter Renner bei den Kindern.

Beim Ferienspaß in Kronshagen sind wieder Ausflüge in die Natur geplant. © Quelle: Rat für Kriminalitätsverhütung

Neu sind Zirkusprojekte mit Übernachtung, ein Blick hinter die Kulissen eines Autohauses, ein Energie-Workshop und Strandfahrten mit der Awo.

So kann man sich für den Ferienspaß in Kronshagen anmelden

Anmeldungen nimmt das RFK nur auf Bögen aus dem Heft an, Erziehungsberechtigte müssen unterschreiben. Anmeldeschluss ist Dienstag, 30. Mai. In Schulen, in der Bücherei, Kopperpahler Allee 63, und im Rathaus, Kopperpahler Allee 5, stehen Boxen zum Einwerfen parat.

Teilnehmerlisten stehen ab Mittwoch, 14. Juni, auf der Gemeindewebseite www.kronshagen.de und hängen als Ausdruck in der Bücherei aus. Bei den Ferienangeboten sind Kinder erst komplett angemeldet, wenn für die Teilnahme bezahlt wurde. Das geht beim RFK, Kopperpahler Allee 69, Eingang Parkplatz Bürgerhaus. Termine:

Montag, 26. Juni und Dienstag, 27. Juni, jeweils 14 bis 17 Uhr

Mittwoch, 28. Juni, 16.30 bis 18.30 Uhr

Donnerstag, 29. Juni, 10 bis 14 Uhr

Wer nicht bezahlt, wird von der Liste gestrichen, der freiwerdende Platz wird ab 14 Uhr am Donnerstag, 29. Juni, neu vergeben. Gibt es noch freie Restplätze, sind diese ab Mittwoch, 5. Juli, auf der Homepage der Gemeinde Kronshagen zu finden.

