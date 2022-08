﻿Kronshagen: So werden Jugendliche zu Kinderfußballtrainern ausgebildet

Vom Kicker zum Trainer: Das lernen Gemeinschaftsschüler aus Kronshagen bei einem Coaching des Deutschen Fußballbunds. Was am Seitenwechsel Spaß macht.

Kronshagen. Von Spielerin und Spieler zu Trainerin und Trainer werden: Dafür bietet der Deutsche Fußballbund (DFB) Jugendlichen eine Ausbildung zum Junior Coach an. In Kronshagen lernen 15 Jugendliche von der Gemeinschaftsschule, was ein guter Coach können sollte, damit das Training Spaß macht und etwas bringt. Koordiniert wurde das kostenlose Angebot für den Nachwuchs vom Landesfußballverband, dem Turn- und Sportverein Kronshagen (TSVK) und der Gemeinschaftsschule.

Trainerinnen- und Trainernachwuchs für Ballsportarten ausbilden, ist das Ziel vom DFB-Junior-Coach-Projekt. Kinder mit dem Ball auf den Rasen schicken und einfach laufen lassen – ganz so einfach ist es nicht. Die Ausbildung zum Kindertrainer oder zur Kindertrainerin hat es in sich. „Taktik ist bei Kinderfußball noch nicht der Schwerpunkt“, erklärt Paul Musiol aus der Abteilung Qualifizierung beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV).