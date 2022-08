Vom Kicker zum Trainer: Das lernen Gemeinschaftsschüler aus Kronshagen bei einem Coaching des Deutsche Fußballbunds. Was am Seitenwechsel Spaß macht.

Kronshagen. Von Spielerin und Spieler zu Trainerin und Trainer werden: Dafür bietet der Deutsche Fußballbund (DFB) Jugendlichen eine Ausbildung zum Junior Coach an. In Kronshagen lernen 15 Jugendliche von der Gemeinschaftsschule, was ein guter Coach können sollte, damit das Training Spaß macht und etwas bringt. Koordiniert wurde das kostenlose Angebot für den Nachwuchs vom Landesfußballverband, dem Turn- und Sportverein Kronshagen (TSVK) und der Gemeinschaftsschule.

Trainerinnen- und Trainernachwuchs für Ballsportarten ausbilden, ist das Ziel vom DFB-Junior-Coach-Projekt. Kinder mit dem Ball auf den Rasen schicken und einfach laufen lassen – ganz so einfach ist es nicht. Die Ausbildung zum Kindertrainer oder zur Kindertrainerin hat es in sich. „Taktik ist bei Kinderfußball noch nicht der Schwerpunkt“, erklärt Paul Musiol aus der Abteilung Qualifizierung beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV).

Was lernen die Junior Coaches?

Der Trainernachwuchs lernt beim DFB-Coaching, wie man Kinder altersgerecht in Bewegung bringt. „Es gibt inzwischen auch G-Jugend-Training. Da sind die Kinder vier Jahre alte.“ Da wird zunächst hauptsächlich die Koordination trainiert.

Die Voraussetzungen, die Kinder zum Training mitbringen, verändern sich seit Jahren. „Früher waren Kinder in ihrer Freizeit draußen, waren viel in Bewegung, spielten auf der Straße Völkerball oder Brennball und kletterten auf Bäume.“ Jetzt kommen Kinder zum Training, die zum Beispiel noch lernen müssen, wie man rückwärts läuft.

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, sagt Paul Musiol. Das heißt fürs Training: klein anfangen. Mit Ticker-Spielchen, Brückenticker, Ballspielen. „Die werden zum Aufwärmen nicht auf die Tartanbahn geschickt zum Runden laufen. Die Coaches für Kinder sind mehr Betreuerinnen und Betreuer als Trainer.“

Dazu lernen die Nachwuchstrainerinnen und -trainer in 40 Einheiten, die kompakt Platz in der Projektwoche der Gemeinschaftsschule finden, auch Theorie. Wie gehe ich mit Verletzungen um, wie ist die rechtliche Lage beim Training. Dazu gibt es Einblicke in die Bewegungslehre. Und wie man sich auf einem Elternabend präsentiert.

Kronshagen: Gemeinschaftsschule, Turn- und Sportverein und Landesfußballverband organisierten für Schülerinnen und Schüler eine DFB-Ausbildung zum Kinderfußballtrainer. © Quelle: Beate König

Eine Teilnahme am Coaching reicht nicht für das Zertifikat Junior Coach. Die Jugendlichen weisen in einer schriftlichen Prüfung und mit einer selbstentwickelten Trainingseinheit ihr Können nach. Der Junior Coach entspricht einer C-Trainer-Lizenz.

Was ist das Zertifikat wert?

„Auf den Junior Coach kann man eine B-Trainerlizenz aufbauen“, erklärt Paul Musiol. Hier kommt der Turn- und Sportverein Kronshagen (TSVK) ins Spiel.

„Wir übernehmen für ausgebildete Junior Coaches die Kosten für eine B-Trainerlizenz“, sagt Thomas Gude, Jugendobmann und Breitensportbeauftragter vom TSV. „Wir suchen immer Trainernachwuchs.“ Allein gelassen werden die Junior Coaches beim TSV nicht. „Wir steigen langsam ein“, nimmt Thomas Gude Jugendlichen den Schrecken, sofort und allein Verantwortung für eine Gruppe Kinder übernehmen zu müssen. Junior Coaches werden einem Trainer oder einer Trainerin an die Seite gestellt. „Wir haben einen Sportstudenten als Trainer, der sein Wissen gern weiter geben will.“

Wer finanziert die Junior-Coach-Ausbildung?

Der DFB finanziert seit 2013 die Junior-Coach-Ausbildung in Schleswig-Holstein. Für Referentinnen und Referenten, Fahrtkosten, Ballpaket, Leibchen, Lernmaterial und Theorieunterlagen sind das zwischen 800 und 1000 Euro, berichtet Peter Musiol. In Schleswig-Holstein machen in diesem Jahr elf weiterbildende Schulen mit.

Wer darf beim DFB-Programm mitmachen?

Fußballaffine Kinder sind gern gesehen. Der DFB bildet jedoch auch Jugendliche aus anderen Sportarten aus. In Kronshagen waren bei den 14- bis 16-Jährigen unter anderem auch Basketball, Turnen und Volleyball als Sportarten vertreten. Schülerin Flor (14) erzählt: „Ich bin seit Kurzem Volleyballtrainerin. Ich will mir angucken, wie das Training in anderen Sportarten läuft. Vielleicht kann man etwas übernehmen.“ Leonie (15), über lange Jahre Turnerin, interessierte sich für die Pädagogik: „Ich weiß nicht, ob ich mit Kindern umgehen kann. Das will ich mir angucken.“