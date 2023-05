﻿Kronshagen: So steht die UKW zum Neubau einer Sporthalle

Kommunalwahl Schleswig-Holstein

Neue Gesichter, neue Liste: In der Stadt Rendsburg tritt Sara Schaal als Spitzenkandidatin für die Grünen an, und in Westerrönfeld hat die Ortsgruppe zum ersten Mal eine eigene Liste aufgestellt. Eine Übersicht der Kandidatinnen und Kandidaten in der Region Rendsburg und ihrer Schwerpunkte.