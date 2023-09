Neue Veranstaltung

Abendmarkt in Gettorf: Veranstaltung lockte Menschen in die Ortsmitte

Statt wie üblich nur am Vormittag, ließ die Gemeinde Gettorf ihren Markt am Dienstag abends stattfinden. Zusätzlich zum üblichen Obst und Gemüse gab es lokale Produkte zu kaufen. So kam die Veranstaltung an.