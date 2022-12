﻿Wie ein junger Schüler aus Kronshagen seine eigene Musik macht

Kronshagen. Im September 2022 gab es bei der Streaming-Plattform Spotify 82 Millionen verfügbare Tracks. Kaum vorstellbar, dass es möglich ist, noch neue Musik zu erschaffen. Doch immer wieder kommen neue Titel auf den Markt. Pelle Bansemer ist ein junger Musiker aus Kronshagen. In seinem Elternhaus bewohnt er den Keller – hier produziert er seine Lieder. Sein Titel „Basement“ wurde rund 67 000 Mal angehört.

Es ist Pelles erfolgreichster Track. Er hat ihn zusammen mit seinem Freund Julius herausgebracht. Bei Spotify wurde der Song rund 68 000 Mal gehört. Mit dem Ergebnis ist der 17-Jährige sehr zufrieden: „Das ist mein bester Song“, sagt er. Dass der Titel so erfolgreich ist, liege auch an Julius, der auf einem seiner Lieder drei Millionen Streams hat.

Pelle Bansemer aus Kronshagen: „Ich schreibe meine Texte nie auf“

Die Art und Weise, wie die beiden ihre Musik produzieren, ist eher unkonventionell. Pelle schreibt keine Texte auf. Die Beats, die den Hintergrund seiner Musik darstellen, bekommt der Schüler aus dem Internet. Entweder sucht er sich selbst etwas oder er bekommt etwas geschickt. Wenn ihm der Beat gefällt, dann hört er ihn sich erstmal genau an und fängt dann an, eine Melodie zu summen. Er schreibt nichts auf. Er singt, was ihm in den Kopf kommt und nimmt das auf.

Leicht sei der Prozess aber nicht immer. „Ich hab manchmal auch mal zwei Wochen, in denen ich nichts hinbekomme – so eine Art Blockade“, sagt Pelle. Manchmal summe er auch eine Melodie zu einem Beat und bemerkt dann, dass es den Song schon gibt – nichts Ungewöhnliches bei mehr als 80 Millionen existierenden Liedern.

Melodic Rap: Pelle schreibt Musik in seinem Keller

Der Musiktrend verändert sich ständig. In den 1990er und 2000ern war der Hip-Hop-Markt durch Battle- oder Gangster-Rap gezeichnet. Pelle bezeichnet seine Musik eher als Melodic Rap – eine Art Rap-Gesang, der eine Melodie hat.

Um seine Musik an den Mann zu bringen, teilt er seine Tracks auf seinen Social-Media-Accounts. Außerdem tritt er manchmal auf, aber eher aus Spaß: „Ich bin ab und zu auf Abipartys und spiele dann dort meine Songs, wenn mich Freunde fragen“, erzählt Pelle. „Dafür bekomme ich dann kein Geld, das mache ich, weil mir das Spaß bringt.“

Wie viel Geld verdient Pelle mit seiner Musik?

Geld verdienen kann er mit seiner Musik auch – nicht viel, aber für den Anfang sei er damit sehr zufrieden, schließlich sei es erstmal nur ein Hobby. Er lädt seine Songs auf einer Website hoch. Diese veröffentlicht dann seine Lieder auf allen Streaming-Plattformen. Dann wird übermittelt, wie viele Streams er auf den Liedern hat.

Für jeden Stream bekommt Pelle einen Centbetrag – das läppert sich. Die Auszahlung kommt zeitversetzt. Etwa nach drei Monaten. Mittlerweile steht er bei 450 Dollar.

In Zukunft möchte Pelle versuchen, selber Beats zu entwickeln, damit er nicht mehr auf fremde Melodien zurückgreifen muss. „Ich finde das nicht ganz so einfach“, erzählt der 17-Jährige, „ich versuche mir das aber gerade selbst beizubringen“.

Kurz vor Weihnachten hat er einen neuen Song herausgebracht. Er hofft, dass dieser auch so erfolgreich wird, wie sein Titel „Basement“: „Wissen kann man das aber nie. Wenn man die Zahlen dann aber verfolgt und merkt, dass das Lied erfolgreich ist, freut man sich schon“, sagt Pelle.