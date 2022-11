﻿Zwischen Krusendorf und Surendorf: Grüne wollen Autos verbannen

Surendorf. Die historische Kirchstraße verbindet Surendorf und Krusendorf – die beiden Ortsteile von Schwedeneck. Geht es nach den Grünen und aktuell rund 300 Unterstützern im Internet, darf die malerische Allee bald nur noch von Fahrrädern befahren werden. Ausnahmen soll es nur für die Landwirtschaft und einige Anlieger mit Gärten geben.

Die Petition „Verkehrswende für Schwedeneck – Kirchstraße wird zur Fahrradstraße“ hat mittlerweile fast 170 Unterzeichner aus Schwedeneck – 140 waren nötig, damit sich die Gemeindevertretung mit dem Thema befassen muss.

Kirchstraße auf ihren rund 1,9 Kilometern nach Jahren neu asphaltiert

Vor wenigen Wochen wurde die Fahrbahn der Kirchstraße auf ihren rund 1,9 Kilometern nach vielen Jahren neu asphaltiert. Das Besondere: Nur wenige Meter weiter südlich verläuft die Bäderstraße, auf der Autos mit hohen Geschwindigkeiten auf der Nebenstrecke zwischen Kiel und Eckernförde unterwegs sind.

Aus diesem Grund lasse sich die parallel verlaufende Kirchstraße problemlos für den privaten Autoverkehr sperren, ohne dass die Autofahrer zwischen den Dörfern große Nachteile befürchten müssten, so die Grünen. Denn: Die Fahrzeit mit dem Auto zwischen den Ortsteilen bliebe bei einer Sperrung gleich. Dies habe sich während der Vollsperrung der vergangenen Wochen gezeigt.

Mit dem Rad von Krusendorf nach Surendorf

Bei einem Aktionstag hatten die Grünen um Sprecherin Theresa Boysen einen Fahrradparcours organisiert und bei Kaffee und Muffins in der Kirchstraße für ihr Anliegen geworben. „Gerade von vielen Familien und Kindern mit Fahrrädern wird die Straße gern genutzt. Zum Beispiel auf dem Weg in die Grundschule nach Surendorf oder auch für den Besuch eines der Kindergärten“, sagt Theresa Boysen, Sprecherin des Grünen Ortsverbandes Küste Dänischer Wohld.

Dabei sei die Kirchstraße für Radfahrer die einzige Möglichkeit, zwischen Krusendorf und Surendorf zu fahren – selbst am Strand störten Treppen. Außerdem könne eine Kirchstraße ohne Autos Teil eines Rundwanderweges für Schwedeneck und ein Lückenschluss im Ostseeradweg sein. Weiter heißt es in der Petition: „Durch die Umwidmung können die Randstreifen als Blühwiesen genutzt werden und die Biodiversität wird verbessert.“

Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen nahm die Liste mit den Unterschriften entgegen. Grundsätzlich habe er Verständnis für das Anliegen der Grünen – bei der Sperrung für den Autoverkehr ist Paulsen jedoch skeptisch.

Ihm schwebe eher eine Fahrradstraße vor, in der die Radler Vorfahrt haben und Autos langsam fahren müssten. Doch egal wie sich die Gemeinde am Ende festlegt – bei einer Entscheidung, die den fließenden Verkehr betrifft, habe die Kreisverwaltung das letzte Wort: „Am 9. November wird es zunächst eine Verkehrsschau geben und der Kreis teilt uns mit, was in der Kirchstraße möglich ist. Als nächstes wird sich noch in dieser Woche der Bauausschuss mit der Thematik beschäftigen“, kündigt Paulsen an.