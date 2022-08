Kunst, Tanz, Musik und Literatur – das Künstlerhaus in Eckernförde will einen Beitrag dazu leisten, dass Flüchtlinge aus der Ukraine und Deutsche zusammenfinden. Dafür startet jetzt ein Kulturprojekt.

Eckernförde. Das Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus in Eckernförde verwandelt sich ab September jeweils freitags in ein ukrainisches Kulturzentrum mit offenen Türen für alle Eckernförder. Möglich macht dies das Projekt „Kunst, Tanz, Musik, Theater – Kulturelle Vielfalt der Ukraine vor Ort erleben“. Es entstand aus dem Bedürfnis der Flüchtlinge, in ihrem Gastland einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Ein Jahr lang soll die Aktion laufen, die bereits im Juli begonnen hat. Zunächst intern mit einem Tanzworkshop für ukrainische Frauen und Kinder. Geleitet hatte ihn die Choreografin Julia Nuzhdiak, die selbst vor dem russischen Angriff aus die Ukraine geflohen war. Ihr Eindruck von dem Auftakt: „Das hat geholfen, sich einmal von den Ereignissen in der Heimat zu distanzieren, sich zu entspannen und wieder einmal Spaß zu haben“, sagt sie.