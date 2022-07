Schreiben in der Ruhe eines Ateliers am Meer – für die Autorin Miku Sophie Kühmel ist das eine gute Erfahrung. Sie ist Stipendiatin im Künstlerhaus Eckernförde, das sich gerade neu strukturiert.

Stipendiatin Miku Sophie Kühmel arbeitet in Eckernförde an ihrem neuen Roman, der im Künstlermilieu der 1920er-Jahre angesiedelt ist.

Eckernförde. Nach Unsicherheiten über den weiteren Betrieb und einem personellen Umbruch ist das Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus in Eckernförde in ruhiges Fahrwasser zurückgekehrt. Eine der ersten Stipendiatinnen unter dem neuen Vorzeichen ist die Autorin Miku Sophie Kühmel. Mit ihr startet auch eine neue Reihe, in der sich Stipendiaten mit ihrer Arbeit vorstellen.

Miku Sophie Kühmel hat sich als Schriftstellerin bereits einen Namen gemacht. Ihr Erstling „Kintsugi“ wurde 2019 mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet. Anlehnend an die japanische Kunst des Vergoldens von Porzellanbrüchen, geht es auch hier um das Überwinden und Heilen von Zäsuren zwischen Menschen. Am 10. August erscheint bei S. Fischer ihr zweiter Roman „Triskele“ über drei Schwestern unterschiedlichen Alters, die ein Schicksalsschlag zusammenführt.

Konzentriertes Arbeiten in Eckernförde

Im Eckernförder Künstlerhaus arbeitet Kühmel an ihrem dritten Werk, das im Künstlermilieu der 1920er-Jahre angesiedelt ist. In der Stadt an der Ostsee sollen sich Textstrukturen zusammenfügen und neue entstehen. Mehrere Stunden täglich sitzt die 30-Jährige in ihrem Atelier, um an ihrem neuen Buch zu feilen, Ausflüge in die umgebende Landschaft dienen der Inspiration. „Das Tolle hier ist, dass ich mich ganz auf das Schreiben konzentrieren kann“, sagt die im umtriebigen Berlin lebende Autorin, die sich dort auch mit Podcasts beschäftigt.

Was Kühmel besonders interessiert, sind dichte Erzählbilder, Milieus und wie Menschen miteinander interagieren. Dafür recherchiert sie viel, liest Archivmaterial, sammelt Bilder. Notizbücher füllen sich und digitale Zettelkästen. Zwei historische Personen sind für ihren neuen Roman nur eine Vorlage. „Ich schreibe in die Lücken hinein, in das Unerzählte“, sagt die Autorin. Dabei ist für sie das Schreiben auch ein Instrument, „die Welt zu begreifen“.

Künstlerhaus-Lesung am Sonnabend

Kühmel studierte in Berlin und New York. Seit 2013 erscheint ihre Kurzprosa regelmäßig in Zeitschriften und Anthologien. In Eckernförde eröffnet sie die neue Künstlerhaus-Reihe „Markt: Nachlese“. Sonnabend, 30. Juli, wird sie eine halbe Stunde Auszüge aus beiden Romanen lesen und bei Bedarf für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Beginn ist am Ende des Wochenmarkts um 12.30 Uhr im Künstlerhaus in der Ottestraße 1.

Ein Neuanfang zeigt sich auch für den Künstlerhaus-Betrieb. Dazu gehört die Auslobung eines zweijährigen Kuratoren-Stipendiums. Norbert Weber, der neue Vorsitzende des Fördervereins Künstlerhaus, hat bereits Kontakt mit dem kunsthistorischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt aufgenommen, die einen Kuratoren-Studiengang anbietet. Möglichst ab Herbst soll dieses spezielle Stipendium in Eckernförde besetzt werden.

Kuratoren-Stipendium zur „Verstetigung“

Der Stipendiat oder die Stipendiatin wird eines der vier Ateliers beziehen und – begleitet von den Fördervereins-Mitgliedern – praktische Erfahrungen im Kuratieren von Ausstellungen, dem Betrieb eines Künstlerhauses und der Auswahl von Bewerbern sammeln sowie die künstlerische Leitung übernehmen. "So können wir eine Verstetigung erreichen", sagt Weber. Denn bisher lastete die Betreuung der Stipendiaten allein auf ehrenamtlichen Schultern. Vorbild für das Eckernförder Modell ist das Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems.

Eckernförde bietet Stipendien in der Musik (Komposition), Literatur und Bildenden Kunst an. Für Miku Sophie Kühmel war es eine Verlockung, im Sommer am Meer zu arbeiten. Sie bleibt noch bis Anfang August im Ostseebad, kehrt dann zu ihrer Buchvorstellung nach Berlin zurück und geht anschließend auf Lesereise, bevor sie im November noch einmal zu Gast im Künstlerhaus ist.