﻿Altbau-Sanierung: Das Bistro soll wieder aufleben

Die ehemalige Kult-Gaststätte Bistro am Gänsemarkt in Eckernförde soll einen Nachfolger bekommen. Derzeit wird das Haus im alten Stil kernsaniert. Im Erdgeschoss ist wieder eine Gastronomie geplant.

Eckernförde. Wenn in Eckernförde ein Altstadthaus verkauft wird, wird häufig abgerissen und neu gebaut. Dem historischen Stadtbild ist das nicht immer zuträglich. Doch es gibt Ausnahmen: Der neue Besitzer des ehemaligen Bistro am Gänsemarkt lässt das Haus grundsanieren, erhält die traditionelle Fassade, schafft im Erdgeschoss wieder Platz für eine Gaststätte und in den beiden Obergeschossen für Mietwohnungen.

Seit einem Jahr steht ein Gerüst am Gebäude Gänsemarkt 3. „Die Leute wundern sich, dass von außen nicht viel passiert“, sagt Patrick Hinz. Doch der Eindruck täuscht. Im Inneren tut sich dafür umso mehr. Der Keller ist fertig, mit einer neuen Gründung. Neue tragende Wände wurden im Erdgeschoss eingezogen und eine Innendämmung installiert. Jetzt kommt auch das erste Obergeschoss dran. Hinz, der das Haus 2019 erwarb, spricht von einer Kernsanierung. Doch das Wichtigste für die Eckernförder: Im Erdgeschoss soll wieder ein Bistro einziehen.

Bistro war 25 Jahre beliebter Treff in Eckernförde

Der Name ist im Ostseebad mit einer Kult-Gaststätte verbunden, die rund 25 Jahre lang ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt am Gänsemarkt war. Als das Bistro schließen musste, gab es eine Zeit lang sogar Bistro-Abende im "Spieker" am Innenhafen. Jetzt keimt wieder Hoffnung für eine Neubelebung auf. Laut Hinz gab es viele Anfragen. Ein Interessent sei in die engere Auswahl als Pächter für den Betrieb der Gaststätte gekommen.

Dessen Konzept sieht vor, neben Getränken auch kleine warme Gerichte und Snacks anzubieten. Das neue Bistro soll laut Hinz kein Schickimicki-Laden, sondern wieder ein Treffpunkt für jedermann werden. „So wie früher.“ Auch kulturelle Veranstaltungen seien geplant. „Wir wollen den Gänsemarkt beleben“, sagt der Hauseigentümer. Wenn alles gut geht, soll der Pächter im Sommer einziehen können, um noch ein Teil des Saisongeschäfts mitnehmen zu können.

Einen alten Balken ziert die Jahreszahl 1836

Das Haus selbst stammt aus dem 19. Jahrhundert. An einem der alten Balken hat sich ein Zimmermann mit der Jahreszahl 1836 verewigt. Bei der Sanierung wurden zudem Münzen und alte Zeitungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefunden. „Damals hatte man Zeitungspapier als Rieselschutz für den Strandsand, der in die Zwischendecken geschüttet wurde, verwendet“, weiß Hinz. Mit dem vorgefundenen Sand „hätte ich einen Deich bauen können“, scherzt er.

Nicht nur die Fassade soll im historischen Stil erhalten bleiben, auch das Kronengesims, das früheren Umbauten zum Opfer gefallen war, kommt wieder an Ort und Stelle. Neben einer Innendämmung sollen dreifach verglaste Fenster den Energieverbrauch des betagten Gebäudes optimieren. „Wir denken auch über eine Photovoltaik-Anlage nach, die vom Platz aus nicht zu sehen wäre“, sagt Hinz.

Ferienwohnungen schließt der Eigner aus

Die beiden etwa 80 Quadratmeter großen Mietwohnungen in den Obergeschossen erschließt ein Fahrstuhl. Sie sollen Ende 2023 fertig werden. Eine Nutzung für Feriengäste will der Eigner ausschließen. Hinz, von Haus aus Kaufmann und Tischler, wohnte auf Sylt, bevor er um den Jahrtausendwechsel nach Eckernförde zog. Er weiß, wie schnell ein Wohnungsmarkt außer Kontrolle geraten kann. „Ich war froh, dass die Eltern uns eine Wohnung geben konnten, andere Freunde mussten aufs Festland ziehen.“

Für Hinz, der inzwischen mit einer Eckernförderin verheiratet ist, ist eine Altbausanierung nichts neues. Er hat schon die Fassade des Hauses Nicolaistraße 27 saniert und den Stil des Baujahres 1910 beibehalten. Mit eigenen Kräften seiner Firma „Raumgestaltung und Design“, aber auch regionalen Fremdfirmen, setzt er seine Ideen um. „Ich saniere gerne alte Häuser“, sagt der 45-Jährige, der sich als „Handwerker durch und durch“ bezeichnet. Auch wenn Bauen inzwischen eine schwierige Angelegenheit geworden ist.