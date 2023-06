Kulturpass-App für 18-Jährige: Das gibt es in Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg-Eckernförde. Buchhändlerin Annegret Thiemann aus Felde macht beim Kulturpass für 18-Jährige mit. Das heißt: Jugendliche aus dem Jahrgang 2005 mit Kulturpass-App auf dem Handy bekommen gratis Bücher. Längst nicht alle Kulturbetriebe im Kreis Rendsburg-Eckernförde machen beim Pilotprojekt mit.

Der erste Kulturpass für 18-Jährige wird mit 100 Millionen aus dem Etat von Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, finanziert. Alle Jugendlichen aus dem Jahrgang 2005 erhalten über eine App ein Guthaben von 200 Euro, das sie nach eigenen Vorlieben für Kultur ausgeben können. Bücher kaufen, Museen, Konzerte, Lesungen besuchen oder ins Kino gehen – alles geht. Kulturpass-Anbieter erhalten ihre Ausgaben erstattet.

Das sagt eine Buchhändlerin über die Kulturpass-App für 18-Jährige

Buchhändlerin Annegret Thiemann nennt die Kulturpass-App für 18-Jährige von Bundesministerin Claudia Roth klasse. „Nach Corona haben die Jugendlichen viel nachzuholen.“ Aktuell steckt Thiemann im Anmeldeverfahren für ihr Buchgeschäft. Das ist zeitaufwendig, unter anderem braucht sie für die Kulturpass-App für 18-Jährige ein Elster-Zertifikat. Sie wollte Jugendliche aus Achterwehr, Westensee, Brux und Felde persönlich einladen, das Amt Achterwehr rückte jedoch keine Adressen heraus. Datenschutz geht vor. „Ich werde Plakate in die Fenster hängen.“

Thiemann machte vor dem Einstieg in den Kulturpass bei einem 18-jährigen Nachbarn einen Büchercheck: Science-Fiction, Fantasy, Comics und Graphic Novels, Bücher als Geschenke für Konfirmanden und Eltern. In der Kulturpass-App kann Thiemann eine Auswahl der Bücher zeigen. Nach einer Bestellung können sie im Geschäft abgeholt werden.

Was sagen 18-Jährige über das Angebot der Kulturpass-App?

Sinje (18) und Luca (18) aus Kronshagen sind beide vom Kulturpass begeistert. „Ich hab mir die App ’runtergeladen, das hat fünf Minuten gedauert“, erzählt Sinje. „Ich hatte Glück, ich habe grade einen neuen E-Personalausweis bekommen, damit kann man sich sofort registrieren.“ Bücher sind für sie der Anreiz, den Kulturpass zu nutzen: „Sie sind meine Hauptausgabequelle. Ich lese sehr viel.“

Auch Museumsbesuche reizen Sinje. „Ich bin im Geschichtsprofil vom Gymnasium Kronshagen“, erzählt die Elftklässlerin. Sie hat auf der Kulturpass-Webseite regionale Angebote gesucht. „Da ist noch nicht so viel zu finden. Das ist wohl noch nicht vollständig.“ Was der Schülerin am Kulturpass gefällt: „Damit werden kleinere Unternehmen gefördert.“

Gymnasiast Luca aus Kronshagen stellt sich vor, den Kulturpass mit gleichaltrigen Freunden zu nutzen. „Gratis ins Kino – das macht Spaß!“ Auch Museumsbesuche würden ihn reizen. „Man macht kein Minus beim Eintritt zahlen.“

Ohne E-Personalausweis ist die Anmeldung bei der Kulturpass-App schwierig

Hürde bei ihm: Er hat keinen E-Perso und muss sich über einen Code anmelden, den man anfordern muss und per Post bekommt. „Das ist total schwierig, eine Hemmschwelle für Jugendliche“, schätzt Sinje das Verfahren ein. Beide Jugendliche bekamen schon Rückmeldungen von Freunden aus den Jahrgängen 2006 und 2007: „Die wollen auch den Kulturpass bekommen“, sagt Sinje.

Angebote beim Kulturpass für 18-Jährige in Rendsburg-Eckernförde

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde machten die Landesmuseen Schloß Gottorf mit allen Museen mit, sagt Pressesprecher Frank Zarp. Er erinnert: „Für Jüngere gibt es über die Museumscard freien Eintritt.“ Beim Kulturpass für 18-Jährige gibt es folgende Angebote in Rendsburg-Eckernförde:

das Museum für Archäologie in Schleswig,

das Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Schleswig

das Wikinger-Museum in Haithabu,

das Jüdische Museum in Rendsburg,

das Eisenkunstguss-Museum in Büdelsdorf,

das Freilichtmuseum in Molfsee

und das Kloster Cismar in Ostholstein.

Auch das Landestheater Schleswig-Holstein macht mit. „Der Kulturpass gilt für alle Vorstellungen an allen Spielstätten“, sagt Pressesprecherin Angela Möller. Das Angebot sieht sie als neuen Anreiz für Jugendliche, ins Theater zu gehen. „Das ist ein Geschenk, eine schöne Sache.“

Noch unentschieden, ob sie beim Kulturpass mitmachen, haben das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorf und der Kulturverein Region Westensee. „Wir haben noch keine Informationen vom Ministerium bekommen. Es kann aber noch etwas werden“, sagt Achim Dröge, Pressesprecher vom Schallplattenmuseum. „Gucken, was möglich ist“, will Jörg Pütz, Vorsitzender vom Kulturverein. Die Kulturpass-App für 18-Jährige habe den Nachteil vieler staatlicher Programme: „Es ist hochschwellig, mit bürokratischen Hürden.“

Der hohe Aufwand bei der Kulturpass-Anmeldung schreckt Kultur-Institutionen ab

Kinocenter-Inhaberin Nicole Claussen machte sich vor der Entscheidung über die Zielgruppe schlau: 2507 Kinder wurden 2005 im Kreis Rendsburg-Eckernförde geboren, 70 000 in Schleswig-Holstein und Hamburg. Sie fragte Praktikanten im Kinocenter, ob sie den Kulturpass für Kinokarten nutzen würden. „Die Jugendlichen sagten „nein“.“ Der Grund: Kinotickets seien nicht so teuer. Und: Sie gingen nicht extra ins Museum, nur weil es nichts kostet.

Nicole Claussen fand einen Weg, ohne Kulturpass Jugendlichen Kinoerlebnisse günstig zu ermöglichen: „Wenn einer den Kulturpass an der Kasse vom Kinocenter zeigt, bekommt er zum gekauften Ticket eine Freikarte dazu.“

