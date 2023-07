﻿Kulturverein Bordesholm: Herr Schuster, wie finden Sie die Linde?

Bordesholm. Der Kulturverein Bordesholm hat mit Ulrich Schuster einen neuen Vorsitzenden. Vielen Menschen in der Region ist er auch als CDU-Vorsitzender in Bordesholm und Organisator des eintägigen Weihnachtsmarktes bekannt. Schuster tritt die Nachfolge von Reinhard Koglin (79) an, der nach 13 Jahren nicht mehr kandidierte und verabschiedet wurde. Eine der Aufgaben des neuen Vereinschefs ist die Transformation der vielen Sehenswürdigkeiten und Programmpunkte in die digitale Welt. Das verrät Schuster in einem Interview.

Herr Schuster, was macht den kulturellen Reiz von Bordesholm aus?

Ulrich Schuster: Der kulturelle Reiz ist eine Mischung aus Historie, Veranstaltungen und wunderschöner Landschaft. Glücklicherweise haben wir ein aktives Vereinsleben mit vielen Veranstaltungen. Das bestätigen mir auch immer wieder Gespräche mit Menschen, die nicht in Bordesholm leben.

Wie gefällt ihnen der Torso der über 700 Jahre alten Gerichtslinde fünf Jahre nach dem Zusammenbruch?

Unsere Linde hat eine Erinnerung verdient. Das hat sie noch nicht, und der Torso ist keine Erinnerung. Aber es grünt wieder aus dem Torso heraus und ich sehe es zurzeit als Begrünung des sehr tristen Lindenplatzes. An der Erinnerung müssen wir arbeiten.

Und wie finden Sie es, dass die Liedertafel das Dinggericht zum ersten Mal nicht dort, sondern im Amtsmannpark abgehalten hat?

Man muss ja ganz sachlich feststellen, dass es die Gerichtslinde nicht mehr gibt. Das war ja der Hintergrund des Vogeldinggerichts. Und der Lindenplatz heute lädt nicht zum Verweilen ein. Insofern ist die Entscheidung nachvollziehbar. Der Amtsmannpark ist ja nach der Renovierung der Mauern ein sehr schöner Ort geworden – mit Blick auf den See.

Ulrich Schuster hat die Nachfolge von Reinhard Koglin als Vorsitzender beim Kulturverein Bordesholm angetreten. Er organisiert momentan den Amtsmarkt, der am 30. September veranstaltet wird. © Quelle: Kulturverein Bordesholm

Der Schotter an der Linde kommt weg, auch ein Verdienst des Kulturvereins. Wie sollte der Lindenplatz idealerweise sein?

Dazu gibt es in Kürze weitere Informationen. Sicher ist: Schotter weg, Steine weg, Absturzsicherung zur Straßenseite und viel Grün.

Wie sollte Bordesholm den 700. Geburtstag 2027 feiern?

Mit einer großen Beteiligung aller Bürger. Das ist mir besonders wichtig. Ein Programm gibt es ja noch nicht. Aber man sollte sicher mit einer Stoffsammlung anfangen.

Oder sollte man vielmehr an den 13. September 1148 erinnern – also an den 875. Geburtstag der ersten Erwähnung von Eiderstede, einem heutigen Ortsteil von Bordesholm?

Eine gute Frage! Warten wir die öffentliche Vorstellung der Chronik am 29. September um 17 Uhr im Rathaus ab. Ich möchte gerne die Stimmung der Zuhörer spüren, bevor ich mich für das eine oder andere entscheide.

Bordesholm: „Nur der Weihnachtsmarkt reicht nicht aus!“

Unter dem Dach des Kulturvereins laufen beide Museen auf der Klosterinsel, der Weihnachtsmarkt auch. Gibt es neue Veranstaltungen, die sie voranbringen möchten?

Der Weihnachtsmarkt alleine reicht aus meiner Sicht nicht. Mir fehlt eine ständige kulturelle Belebung des Rathausbereiches. Ich setze ja gerade die Bitte nach einem Amtsmarkt am 30. September auf dem Rathausplatz um. Mal sehen , wie das angenommen wird. Weiterhin müssen wir das Heimatmuseum und den Gewölbekeller nach Corona wieder beleben.

Reinhard Koglin, der nach 13 Jahren als Vorsitzender des Kulturvereins ausgeschieden ist, schlug bereits 2022 vor, den Schotter an der Gerichtslinde in Bordesholm gegen Rasen zu tauschen. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Beim Sommerfest in der Einkaufsstraße ist beispielsweise wieder ein Lindenmarkt angeregt worden.

Das ist sicherlich eine Option.

Kulturtourismus ist ein Wirtschaftsfaktor, die digitale Präsenz der Sehenswürdigkeit ist nicht optimal – muss da nicht mal vieles zusammengefasst werden?

Nachdem Zeitungen Artikel in der digitalen Welt nach Klicks bewerten, ist es sicher an der Zeit, hier mehr zu machen. Dafür muss ich eine Mannschaft finden und ein passendes Format in den Medien umsetzen.

Und muss es nicht dringend auch einen jährlichen Kulturführer Bordesholm mit Veranstaltungstipps geben?

Uneingeschränktes Ja. Früher gab es ja den Veranstaltungskalender. Allerdings muss so etwas heute auf mehreren Plattformen digital abrufbar sein.

