﻿Kulturverein Bordesholm: Vortrag und Chefpostenwahl stehen an

Bordesholm. Zu einem interessanten Vortrag ist Prof. Oliver Auge vom Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität am Donnerstag, 6. Juli, zu Gast in Bordesholm. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Bordesholmer Kulturvereins spricht Auge ab 20 Uhr im Haus der Kirche zum Thema „Warum wir Deutsche und nicht Dänen sind“.

„Wir als Kulturverein Bordesholm wollen die heimische Geschichte allen Menschen greifbar machen. Dass wir heute nicht zu Dänemark, sondern zu Deutschland gehören, hat sich in einem Prozess vollzogen, der vor 175 Jahren begann“, betont Reinhard Koglin, Vorsitzender des Kulturvereins.

Kulturverein Bordesholm: Prof. Oliver Auge hält Vortrag

Der Verein habe Prof. Oliver Auge, einen der bedeutendsten Regionalforscher im Land eingeladen, um über „Die schleswig-holsteinische Erhebung vor 175 Jahren als europäisches und globales Ereignis“ zu informieren. Der Eintritt ist frei.

Der Vortrag dient der Vorbereitung für eine Busexkursion, die der Verein für Mitglieder und Gäste am Mittwoch, 6. September, zu den Düppeler Schanzen in Süd-Dänemark, einem der wichtigsten Schauplätze in diesem Konflikt, anbietet. Anmeldungen dazu nimmt Reinhard Koglin ab sofort entgegen, Tel. 04322/691914. Prof. Auge wurde vom Verein auch beauftragt, eine neue Chronik für Bordesholm zu schreiben. Sie soll im September der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Bei der Mitgliederversammlung des Kulturvereins, die um 19 Uhr beginnt, wird der Vorsitzende nach 13 Jahren sein Amt niederlegen. Als Nachfolger wird der bisherige zweite Vorsitzende Ulrich Schuster vorgeschlagen. Der Kandidat ist vielen Bordesholmern auch als Sprecher des Weihnachtsmarktes und als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes bekannt.

